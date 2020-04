Uczniowie tęsknią za szkołą i dają temu wyraz

Szkoły i przedszkola są zamknięte już drugi miesiąc. Do 24 maja zajęcia będą się odbywały zdalnie. Co oznacza, że większość nauczycieli i dzieci nie zobaczy się na żywo bardzo długo. Internetowe zajęcia, choć pchają do przodu stopień realizacji podstawy programowej, nie są tym rodzajem kontaktu, którego potrzebują dzieci i młodzież. Kolejne tygodnie izolacji sprawiają, że nawet najbardziej zatwardziali wagarowicze, zaczynają tęsknić za belframi.