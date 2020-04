WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Uczniowie wrócą jeszcze do szkół? Wojciech Bartczak: Coraz mniej w to wierzę Wojciech Bartczak, nauczyciel historii, wicedyrektor XXI LO im. H. Kołłątaja w Warszawie podkreśla, że nie wyobraża sobie np. kilkunastu... Rozwiń dzisiaj ja minister piontkowski zd … Rozwiń Transkrypcja: dzisiaj ja minister piontkowski zdradził trochę więcej szczegółów dotyczących tego jak będzie wyglądał rok szkolny Jak będą wyglądały matury czy też egzaminy znamy przynajmniej terminy Czy pan wie że uczniowie w tym roku wrócą do szkół znaczy jeżeli pani myśli o powrocie do normalnej nauki w takim tradycyjnym systemie to coraz mniej w to wierzę wchodzi jak pani słusznie zauważyła więcej wiemy o organizacji to nie znaczy że wiemy wszystko wiemy tak naprawdę tylko tyle co Ministerstwo zaplanowało mniej więcej do końca maja i o ile mogę uwierzyć jakoś się spróbujemy zorganizować matury to nie sądzę żeby to było możliwe żeby dzieci żeby młodzież wróciła z pierwszej znaczy z podstawowego z podstawowej podstawowej przyczyn jeżeli byśmy mieli zachować chociaż część tych rygorów sanitarnych które w tej chwili obowiązują to za bardzo nie wyobrażamy sobie żeby przeprowadzić kilkanaście dni egzaminów chrzestnej obecności uczniów w budynkach Szkół Szczerze powiedziawszy niewiele wiemy jakie Ministerstwo ma plany dotyczące ograniczeń na przykład ilości w salach mniej więcej porównywalne z tym co w tej chwili się pojawia czyli te 15 m przestrzeni No tutaj tego nie wiemy tego kompletnie nie wiemy I Przytoczna troszeczkę jesteśmy mimo tego że się wydaje to co pani powiedziała że troszkę więcej wiemy to my jako akurat kadra zarządzająca jesteśmy cały czas zawieszeni w próżni i nie bardzo wiemy pan w szkole i będzie w stanie zorganizować tak maturę żeby zapewnić bezpieczeństwo uczniom i to odpowiednio oddalenie Rozumiem że to nie będzie już tylko i wyłącznie sala gimnastyczna ale de facto ta matura będzie musiało być pewnie w każdej stal znaczy tutaj nie mogę odpowiedzieć na to pytanie czy będę w stanie ponieważ to zależy od tego jakie będą wymogi Tak wiadomo że my w auli bo mamy do na szczęście to mamy to szczęście że dysponujemy aurą gdzie jest około 70 maturzystów mamy jeszcze halę sportową która rozumiem nie będzie działała i tam może wejść również takowa liczba natomiast to nie nie wystarczy żeby stop maturzystów pomieścić nawet przy zachowaniu tych rygorów sanitarnych w tych dwóch pomieszczeniach No i teraz jeżeli byśmy przełożyli 15 m na salę lekcyjną to praktycznie dotykamy paranoi że mamy dwóch maturzystów i w zasadzie nawet już nie ma miejsca Czy trzeba ich troje maturzystów a nie ma miejsca na komisję tak także No teoretycznie jest to możliwe ale proszę mi wierzyć my ciągle musimy czekać na jakieś konkretne ustalenia do tej pory zespół nadzorujący musiał liczyć 3 osoby tak dwie osoby jeżeli cechy zdających było mniej niż 7 pięć osób logistyki No bo być może trzeba będzie wynajmować na przykład inne budynki inne salę na przykład sąsiadujących budynków Tego szczerze powiedziawszy w ogóle nie nie braliśmy pod uwagę Oczywiście możemy sobie wyobrazić że ta przestrzeń jest znaczy ja mówię o przestrzeni sal lekcyjnych nam jeszcze korytarze Jesteśmy akurat budynkiem z połowy lat 20 tak Czyli tutaj w tej przestrzeni znaczy budynkiem tej przestrzeni jest dosyć sporo ale proszę zauważyć że kwestia usadzenia maturzystów to jest jedyna tak kwestia zapewnienia A nikt z nas nie zdjął tej odpowiedzialności zapewnienia bezpiecznych A my maturzystom ale także naszym pracownikom to tego nic w tej chwili nie jest w stanie jednoznacznie opisać jakie my możemy spełnić Czy musimy spełniać kryteria My wczoraj się pojawiło wczoraj bodajże się pojawiło Rozporządzenie Ministra Edukacji dotyczące nie tyle rozporządzenie co przypomnienie przepisów dotyczące przekazywania na przykład świadectw maturalnych tak bo my dzisiaj jesteśmy po uroczystym zakończeniu roku szkolnego dla maturzystów masz jakiś wyglądało takie zakończenie roku szkolnego dla maturzystów zwykle sam kwiaty podziękowania jakiegoś pozwoli ja zaraz zaraz jeżeli to super a teraz Oczywiście bardzo skrótowo to mogę opisać Natomiast tutaj kończą w tę myśl że pojawiła się informacja że oczywiście my my z czego Zerwaliśmy są sprawy nawet wcześniej Oczywiście na prośbę maturzysty Musimy mu dać ma to jest świadectwo maturalne No troszkę też wyprzedzając decyzję Ministerstwa No gdzieś opracowaliśmy taką metodę Zresztą nasi uczniowie są o tym poinformowani Jak rozpisać liśmy w przyszłym tygodniu nie wiem starając się zachować rygory sanitarne czyli powiedzmy nie wiem 10 osób pojedyncze chodziło w ciągu godziny i jesteśmy w stanie wydać te świadectwa ale wydanie świadectw proszę państwa to też nie tylko jedna rzecz to oczywiście maturzyści mają książki z biblioteki na temat maturze z którymi się powinni spędzać z których się powinni rozliczyć ale także tutaj tylko podsumowujące to oczywiście tych problemów jest dużo więcej mówi pani z państwo z logistyką tak to zdecydowanie musimy borykać natomiast wracając do pani pytania No jesteśmy niezwykle zbudowani tym że udało nam się zrobić to znaczy to zakończenie staraliśmy się tutaj w taki sposób symboliczny powalczyć z Korona wirusem bo chcieliśmy jednak zrobić zakończenie dla trzeciej klasy żeby nie czuli się że przegraliśmy tak Czyli też postaraliśmy się żeby to na ile możliwe zachować pewien standard i pewne tradycje