Uderzył ją w centrum Warszawy. Nie został zatrzymany

"Policja nic nie zrobiła. Powiedziała, że 'pani się nic nie stało strasznego, że nie uderzył nożem, jest trzeźwy i może iść do domu'. I go puścili. Mogą dać mu mandat za to, że jechał nie drogą rowerową. Chore, że dalej chodzi po mieście i nikt mi nie podał jego danych, bo jest RODO. Kłamał. Nie do końca wiem, czy w ogóle sprawdzili jego dokumenty. Pan jest z Ukrainy, powiedział że ma 37 lat, pracuje na budowie, nie ma pieniędzy, także mandatu i tak nie zapłaci, i że w ogóle jego to wszystko nie obchodzi (niestety, mówił to nienajlepszymi słowami). Podał swój adres policji, ale myślę że skłamał, bo sprawdziliśmy adres i nie ma takiego domu" - napisała Bambalina.