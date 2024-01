Dwie motornicze brutalnie pobite przez pasażerów. "Mnie też atakowano"

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu poinformowało o ataku na dwie motornicze. Do pierwszego zdarzenia doszło w piątek, 19 stycznia. Do drugiego - już następnego dnia. Pierwsza kobieta została zaatakowana przez agresywnego pasażera w godzinach wieczornych. Mężczyzna jest wciąż poszukiwany przez wrocławską policję.