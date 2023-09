Uderzył w Kaczyńskiego. "Rządzi nami niekochane dziecko"

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się już 15 października. Obecnie wiele osób znanych ze świata kultury i show-biznesu zachęca, by tłumnie udać się do urn i oddać swój głos. Niektóre z nich jasno mówią o swoich poglądach politycznych. W tym gronie bez wątpienia znajduje się Michał Żebrowski – wspierający m.in. swojego kolegę z czasów szkolnych Rafała Trzaskowskiego.