Udowadnia, że dojrzałe kobiety nie muszą się hamować. Przyszła na galę w srebrnych spodniach

Choć niegdyś dojrzałe modelki były wykluczane przez świat mody, teraz są rozchwytywane. 57-letnia Bogna Sworowska robi karierę nie tylko w Polsce, ale i za granicą. We wrześniu wzięła udział w kilku pokazach w ramach London Fashion Week . Mamy nadzieję, że takich zawodowych wyzwań będzie miała coraz więcej.

Bogna Sworowska jest najlepszym dowodem na to, że moda nie zna wieku . Uważa, że dojrzałe kobiety nie powinny się ograniczać i powtarzać w głowie mantry, że czegoś im "nie wypada". Sama niejednokrotnie stawia na szalone elementy garderoby.

Na galę Plebiscytu Znakomitość Roku przyszła ubrana w gładki, czarny top oraz cienki płaszczyk w tym samym kolorze. Ale to dolna część stylizacji przyciągała spojrzenia zgromadzonych gości.

Modelka postawiła na srebrne, metaliczne spodnie z szerszymi nogawkami . Połączenie modnego fasonu z kosmicznym kolorem stworzyło prawdziwy hit. Warto wspomnieć, że w ostatnich dwóch latach srebro zyskało w świecie mody dominację nad złotem. Sworowska dobrała do tego looku czarną torebkę i botki w tym samym kolorze. Na plus zagrał tutaj naturalny makijaż oraz swobodnie rozpuszczone włosy.

