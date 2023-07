Ujawniła, dlaczego zdecydowała się na aborcję. "To nie było tak"

- Mam wrażenie, że pokutuje takie przekonanie, że są te złe aborcjonistki i morderczynie i te, które kochają dzieci. To nie tak. Ta sama kobieta może w jednej chwili podjęć decyzję o aborcji, a później mieć dzieci. Znam kobietę, która pierwszą ciążę usunęła, a później miała dwójkę. W grę też wchodziły względy zdrowotne. Wybrnęła z nich, jej ciało było gotowe, ona była gotowa i się udało. Ja bardzo chciałam mieć dzieci i jeszcze nie rezygnuję z tego marzenia. Wierzę w to, że uda się doprowadzić mnie do stanu, w którym ciąża nie będzie mi zagrażała. Wciąż w to wierzę - podsumowała.