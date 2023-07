Nie zostawił suchej nitki na policjantach. Widział, co jej zrobili

- To, co zrobiła policja w ramach swojej obrony, jest żenujące i żałosne. Nie atakuję nikogo personalnie, ale mówię tylko o tym, że z punktu widzenia podstawowego kanonu public relations wydano niespójny przekaz. Podstawowa zasada, która kiedyś obowiązywała w policji, to nie kłam. Jeśli nie możesz – to nie mów wszystkiego. Jeśli nie możesz – unikaj odpowiedzi. Niestety w tym przypadku mamy do czynienia z blagą. Policja zachowała się nie tylko w sposób niegodny, nieprofesjonalny, ale – w moim przekonaniu – złamała kilka reguł i zasad, które powinny przyświecać policyjnej służbie - mówił w rozmowie z "Faktem".