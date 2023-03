Ukochana kreskówka dzieciaków wraca z nowym 14. sezonem! A w nim – niespodzianka: polska pilotka Krystyna!

Zabawa w pomaganie

Strażak Sam i ekipa potrafią to najlepiej: kreskówka pomaga uczyć dzieciaki życzliwości i szacunku, pokazuje prawdziwe problemy, które warto uświadamiać dzieciom, oczywiście w sposób odpowiedni do wieku i wrażliwości (kreskówka to umie!). Serial może pomóc dzieciom nauczyć się rozumieć i akceptować innych oraz zachęcić do pomagania. W realnym życiu Marta Małecka tak mówi o angażowaniu się w działania straży pożarnej: - Udział w akcjach otwiera oczy na to, co naprawdę ważne. Co liczy się w życiu, na czym warto się skupiać, a czym lepiej sobie nie zaprzątać głowy.