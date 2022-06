Ukraińcy uratowali kocięta. Potem okazało się coś nieprawdopodobnego

Wiele osób nie pamięta o tym, że zwierzęta również są ofiarami wojny. Jeśli ich właściciele nie dali rady zabrać ich ze sobą, w strachu i pośpiechu uciekając do innego kraju, to zostały one skazane na błąkanie się po ulicach, a nawet śmierć. Od początku wojny działają organizacje, które jeżdżą po Ukrainie i starają się wyłapywać takie już bezpańskie zwierzęta i transportować je w bezpieczne miejsca.