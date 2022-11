Ukraińskie bransoletki robią furorę. "Ta stal jest w naszych sercach"

Najpopularniejszy upominek w Ukrainie

Pierwsza seria bransoletek rozeszła się w mgnieniu oka. Organizatorom akcji wystarczyło zaledwie półtorej dnia, by zebrać 15 mln hrywien (ok. 1,8 mln zł). Obecnie w sprzedaży jest już kolejna partia. Została ona jednak wykonana już nie z resztki przedwojennej partii stali, a z 17-metrowych liter, które również powstały z azowstalskiej stali. Przez miesiąc litery znajdowały się w Kijowie pod największą flagą Ukrainy - tworzyły napis "Wierzę w Siły Zbrojne Ukrainy". Do tej pory sprzedano już ponad 45 tys. sztuk tej biżuterii (co daje nam kwotę ponad 8 mln zł).