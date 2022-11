Para z Ukrainy wzięła ślub w Wielkiej Brytanii. Wzruszające zdjęcie z ceremonii

Pochodząca z Ukrainy para - Maria i Witalij są razem od 2019 roku. Przez pewien czas żyli na odległość ze względu na to, że mężczyzna od paru lat mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii. Po rosyjskiej agresji na Ukrainie, do której doszło 24 lutego, kobieta uciekła do Warszawy, a następnie, po otrzymaniu wizy, dołączyła do swojego narzeczonego w Feltham. W kraju pozostała mama i siostra kobiety.