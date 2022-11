Małżeństwo z Chersonia stawiało opór Rosjanom. Nazywali siebie "żołnierzami bez mundurów"

Rosjanie zamknęli go w areszcie. Pobili Romę i powiedzieli, że wyślą go do kolonii karnej w Rosji, jeśli nie przyzna się do działań na rzecz antykremlowskiej opozycji. — Grali w rosyjską ruletkę. Przykładali mi broń do skroni i naciskali na spust, ale w magazynku nie było naboi — wyjaśnia. Żołnierzom nie udało się im złamać mężczyzny.