Rujnuje związek bardziej niż zdrada. "Jest najniebezpieczniejsza"

Okazuje się, że to nie zdrada jest najniebezpieczniejszym z czynników, które mogą zniszczyć związek. - Zdrada nie zawsze jest skierowana przeciwko bliskiej osobie. Nie musi być atakiem na nią, zemstą czy odrzuceniem - mówi Zofia Milska-Wrzosińska w rozmowie z "Wysokimi Obcasami".

Co jeszcze niszczy relacje? Słowa mają ogromną moc. Mogą budować mosty między ludźmi, ale równie dobrze mogą je burzyć. Raniące słowa, zwłaszcza te wypowiadane w złości czy pod wpływem silnych emocji, zostają w pamięci na długo. Mogą one dotyczyć wyglądu czy zachowania partnera.

Zofia Milska-Wrzosińska wskazuje też na naruszenie zaufania, które może zniszczyć nawet najsilniejsze więzi. - Znam przypadek, kiedy mężczyzna powiedział partnerce o swoich doświadczeniach homoseksualnych we wczesnej młodości. Nie wstydził się ich, ale uważał to za sprawę intymną. Pobrali się, urodziły im się dzieci, minęło ileś lat, a kiedy on ją boleśnie zawiódł, zdecydowała się ogłosić wśród rodziny, kim tak naprawdę jest jej mąż - opowiada psychoterapeutka.