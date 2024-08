Polacy często stosują tę praktykę seksualną. Eksperci ostrzegają

Wiele par wybiera tę drogę, zamiast skupić się na rozmowie i rozwiązaniu problemu. Z doświadczenia ekspertów wynika, że jest to popularna praktyka wśród Polaków.

Wyjaśnił, że choć napięcie po "seksie na zgodę" może spaść, i tak z pewnych powodów doświadczymy w związku cichych dni. "Ta druga osoba cały czas będzie w tym lęku. Nie będzie to powodowało tego, że przywiązanie w parze będzie rosło" - kontynuował psycholog.

Jessica Kmieć dodała, że przenoszenie do łóżka trudnych emocji, takich jak złość, smutek, uraza, żal czy gniew, nie jest rozwiązaniem problemu.

