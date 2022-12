Ulga na dziecko 2023 z dużą zmianą. Nie wszystkim będzie przysługiwać

Ulga na dziecko 2023. Co się zmieni?

Ulga na dziecko, czyli tzw. ulga prorodzinna, od najbliższego roku będzie miała wprowadzone kryterium dochodowe. W uzyskaniu ulgi na dziecko liczyć się będą kwoty osiągane przez rodziców. Podane zostały progi dochodowe: dla małżeństw to 30 tys. zł - 112 tys. zł (brutto miesięcznie od 2500 zł do 9333 zł), a dla samotnych rodziców to 30 tys. zł - 56 tys. zł (brutto miesięcznie od 2500 zł do 4666,66 zł).