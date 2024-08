"Slip dress" to hit na jesień. Dojrzałe panie noszą na okrągło

Przykładem jest Grażyna Torbicka, uznawana za ikonę stylu. Coraz odważniej eksperymentuje z modą, zachęcając inne dojrzałe kobiety do podążania tym tropem.

Pozostając w temacie bieliźnianych sukienek, musimy wspomnieć o kreacji królowej Letizi, o której rozpisywały się media. W ostatnich dniach lipca pojawiła się na ceremonii zamknięcia "Atlàntida Mallorca Film Fest 2024". Na tę okazję włożyła sukienkę z satyny, która ściśle przylegała do ciała , podkreślając tym samym perfekcyjną sylwetkę królowej. Model midi z połyskiem przyciągał spojrzenia. Prosty fason świetnie korespondował z podwójnymi ramiączkami. Genialny wybór!

Z bieliźnianą sukienką nie rozstaje się też Beata Ścibakówna . Czarny model odkrywający ramiona i plecy zawsze można połączyć z elegancką marynarką, tworząc np. stylizację do biura.

