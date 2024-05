Ulubiony kosmetyk kobiet w PRL‑u. Był remedium na podrażnienia skóry

Do czego używaliśmy maści tygrysiej? Przynosiła ukojenie przy bólach stawowo-kostnych, a także mięśniowych, oraz tych pojawiających się w wyniku stłuczeń, skręceń czy zwichnięć. Z tego też względu gościła w apteczkach osób, które regularnie uprawiały sport. To jednak dopiero początek listy. Specyfik przydawał się w przypadku migrenowych bólów głowy, przy przeziębieniach, a nawet w przypadku bólów reumatycznych oraz bolesnych miesiączek.

Skąd zatem tygrys w nazwie? W tym momencie musimy przenieść się do Chin, z których pochodzi zielarz Aw Chu Kina, autor receptury produktu. Jego synowie założyli firmę zajmującą się produkcją maści. W logo znalazł się tygrys - symbol siły.

