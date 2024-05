Działa jak depilacja laserowa. Kupisz za dwa złote w każdym sklepie

Włoski na twarzy to całkowicie naturalne zjawisko. Problem zaczyna się wtedy, kiedy zaczynają być grube i ciemne. Chcesz pozbyć się niechcianych włosów? Zapomnij o maszynce czy wosku. Potrzebujesz tylko jednej rzeczy, którą najprawdopodobniej masz już w domu.

Każdy człowiek, niezależnie od płci, ma włosy na twarzy. To całkowicie naturalne zjawisko, którym nie należy się przejmować. Zdarza się, że włoski zaczynają ciemnieć i stają się coraz grubsze. Nie wygląda to zbyt dobrze, szczególnie u kobiet. Kobiecy "wąsik" może być źródłem kompleksów. Jak zlikwidować wąsik u kobiet? Czy można golić wąsik? Wyjaśniamy.

Czy "wąsik" u kobiet jest normalny?

Skóra twarzy jest pokryta delikatnym, cienkim meszkiem. Delikatny "wąsik" tuż nad górną wargą nie powinien być powodem do niepokoju. Jeśli jednak staje się on coraz grubszy i ciemniejszy, może to wskazywać na zaburzenia gospodarki hormonalnej. Nie bagatelizuj tego, bowiem wąsik jest objawem m.in. zespołu policystycznych jajników czy zespołu Cushinga. Skonsultuj się z ginekologiem bądź endokrynologiem. Nie daj sobie wmówić, że "taka twoja uroda", zwłaszcza jeśli wąsik staje się coraz bardziej widoczny.

Zmieszaj z wodą i przetrzyj wąsik. Po włoskach nie będzie już śladu

Soda oczyszczona to produkt o wszechstronnym zastosowaniu. Ten niepozorny proszek czyści, dezynfekuje, usuwa nieprzyjemne zapachy i wybiela. Z powodzeniem możesz użyć jej do pozbycia się niechcianych włosów z twarzy. Jak jej używać? Wsyp łyżkę sody do szklanki przegotowanej wody. W tak przygotowanym roztworze zanurz wacik i przetrzyj nim wąsik.

Potraktuj ten specyfik tak jak maseczkę — spłucz roztwór po 30-40 minutach, a na końcu posmaruj skórę kremem nawilżającym. Sodę oczyszczoną można zastąpić wodą utlenioną. Niezależnie od tego, którą metodę wybierzesz, pamiętaj o tym, aby przeprowadzić próbę uczuleniową. Zabieg należy powtarzać codziennie. Włoski powinny stać się mniej widoczne już po pięciu dniach stosowania, jednak wszystko zależy od ich grubości.

Jeśli patent z sodą oczyszczoną nie zadziała, wybierz się na depilację laserową. To jedyne skuteczne rozwiązanie. Golenie maszynką czy wyrywanie włosów woskiem tylko nasili ten problem. Jeden zabieg to wydatek rzędu 150 do 200 złotych. Należy go powtarzać raz na cztery-sześć tygodni. Włoski znikają po pięciu lub sześciu seriach zabiegów.

