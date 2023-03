Umierać to każdy potrafi

Anna za godzinę musi być w pracy, więc zalicza najszybszy sprint w życiu. Ze szpitala uniwersyteckiego stojącego na wzniesieniu zbiega do okolicznego supermarketu, żeby kupić, co trzeba, ale tam nie znajduje. Biegnie do niewielkiego sklepiku z bielizną i bierze: fioletowy szlafrok przed kolano, koszulę nocną i skarpetki z Mikołajem i dzwonkami wiszącymi jak pompony. Spocona, jak zawodniczka na olimpiadzie, wbiega na górę do szpitala, po czym do siebie do pracy.