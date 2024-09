Umówiła się na strzyżenie. Naliczono jej "różowy podatek"

Różnica w cenie za strzyżenie damskie i męskie wynosi od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu złotych. Wynika to z kilku czynników, takich jak długość włosa czy technika strzyżenia. Julia Pankiewicz jest posiadaczką bardzo krótkich włosów. Umówiła się do fryzjera. Liczyła, że zapłaci tyle, co za strzyżenie męskie. "No ale ja mam męską (w rozumieniu konserwatywnym) fryzurę. Za płeć mam dopłacić?" - pytała w opublikowanym przez siebie poście.