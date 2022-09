Uniwersalna elegancja i szaleństwo lat 90. idą w parze w nowej kolekcji Kazar

Moda to zamknięty krąg. Już nieraz przekonałyśmy się o tym, że to, co było modne kilka dekad temu, nagle powraca na wybiegi i ulice. Ten sezon to wielki come back trendów rodem z lat 90. Widzimy to w kolekcji Kazar, w której znajdziemy dekoracyjne detale, takie jak kryształowe aplikacje, pióra, zwierzęce nadruki i tłoczenia na skórze, które nawiązują do trendów znanych sprzed 30 lat, ale przedstawiają je w nowocześniejszym wydaniu. Nasze serca skradły eleganckie klapki na szpilce z kwadratową piętą z biżuteryjnym zdobieniem dając spektakularny efekt! Będą stanowić idealne uzupełnienie wieczorowej stylizacji, zarówno takiej z damskim garniturem, jak i elegancką sukienką w roli głównej. Na wielkie wyjście sprawdzą się także eleganckie sandałki i szpilki na słupku – kolejne wspomnienie lat 90., tym razem w ekstrawaganckiej wersji ze zwierzęcym printem lub w kolorze soczystej pomarańczy. Pomarańczowy kolor szczególnie mocno zaznaczył swoją obecność w jesienno-zimowej kolekcji Kazar. Widzimy go zarówno we wspomnianych klapkach na szpilce, jak i w szalonej torebce z piór. Taki dodatek, który zachwyca nie tylko formą, ale i kolorem odmieni oblicze każdej jesiennej stylizacji! Jest w stanie sprawić, że nawet klasyczna mała czarna nabierze wyjątkowego charakteru.