Urlop spędza bez męża. Mówi, co wyprawia się na miejscu

Marlena śmieje się, że czasem czuje się niczym w kinie. - To jak film lub serial na żywo na plaży. Widziałam już żenujące sceny w restauracji, wzajemne oskarżenia o to, kto wybrał tak drogą smażalnię ryb, rzucanie klapkami i ręcznikami. Raz nawet byłam w to zamieszana. Gdy przechodziłam obok w kulminacyjnym momencie awantury, mężczyzna krzyknął do swojej partnerki: "Uspokój się, nawet pani się na ciebie patrzy". Powiedział to niczym do małego dziecka. Czasem bardzo im współczuję, choć nie ukrywam, że momentami dostarcza mi to rozrywki - stwierdza.