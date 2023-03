Któregoś dnia nie wstała z łóżka. Zaczęła najdłuższy urlop w życiu

Idea zachwycająca, aczkolwiek w odniesieniu do mnie i większości ludzi, których znam, nierealna – tak pomyślałam wtedy. W głowie miałam same ograniczenia – kto zarabia tyle, żeby móc nie pracować przez pół roku, a co więcej – wydawać wtedy pieniądze na podróże. A nawet, jeśli ktoś ma dobrze prosperującą firmę, to jeśli będzie ją na pół roku zamykał, na pewno nie przetrwa. I jak to zorganizować, żeby nie wypaść z rynku pracy? Czy zatem da się w Polsce pół roku pracować, aby przez następne pół cieszyć się swobodą?