Urlop w Bieszczadach. Idealna opcja na odpoczynek od wielkomiejskiego zgiełku

Co dobrego Polańczyk oferuje turystom?

Polańczyk to niewielka miejscowość zlokalizowana w Bieszczadach, na zachodnim brzegu Jeziora Solińskiego. Z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród turystów wyruszających w Bieszczady. Polańczyk jest świetnym miejscem do zatrzymania się na dłużej ze względu na liczne atrakcje, jakie można znaleźć w jego okolicach. Miejscowość leży nad jeziorem, przez co stanowi idealną metę podróży dla miłośników spędzania czasu nad wodą. Po Jeziorze Solińskim odbywają się rejsy statkiem, a na turystów czekają wyznaczone miejsca do kąpieli, plaże oraz punkty gastronomiczne. W pobliżu jeziora znajdują się także ośrodki turystyczne oferujące noclegi z dostępem do plaży.