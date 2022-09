Urlop w Ustroniu. Na miejscu znajdziesz wiele atrakcji

Ustroń to jedna z najatrakcyjniejszych pod względem turystycznym miejscowości południowej polski. Świetnie nadaje się zarówno na weekendowy wypad, jak i na dłuższy urlop. Jest to pełna uroku miejscowość uzdrowiskowa, która oferuje turystom bogatą bazę noclegową, świetne jedzenie oraz zabytki. Na miejscu znajduje się także uzdrowisko, znane z programu Sanatorium Miłości. Ustroń to także świetna baza wypadowa w Beskidy, co w szczególności docenią miłośnicy górskich wędrówek.