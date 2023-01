Aby stosować odpowiednią pielęgnację skóry twarzy, pierwszym krokiem jest zapoznanie się ze składnikami aktywnymi. Jakie są te najpopularniejsze stosowane w kosmetyce? Na liście znajdują m.in. kwas hialuronowy, kwasy AHA i BHA, kwas azelainowy, retinol, ceramidy czy witamina C. Każda z tych substancji ma nieco inne właściwości, dlatego warto dobierać je do rodzaju cery i oczywiście w związku z efektami, które chcemy osiągnąć regularnie je stosując. Jednym z najbardziej uwielbianych składników aktywnych jest niacynamid. Co kryje się pod tą tajemniczą jeszcze dla wielu osób nazwą? Warto poznać szczegóły.

Co to jest niacynamid?

Niacynamid, zwany też nikotynamidem, to składowa substancja witaminy B3 (niacyny, witaminy PP), która jest w niewielkich ilościach naturalnie produkowana w organizmie, ale trzeba ją głównie dostarczać wraz z pożywieniem. Znajdziemy ją w produktach pełnoziarnistych, orzechach, mięsie, rybach i nabiale. Jej niedobór może wywołać pelagrę, czyli chorobę, która objawia się stanami zapalnymi skóry, a także ogólnym otępieniem, problemami z zasypianiem i koordynacją ruchową. Jednak niacynamid, na którym chcemy się skupić, jest tym sztucznie wytwarzanym w laboratoriach na potrzeby koncernów farmaceutycznych i kosmetycznych.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Aleksandra Kisiel mówi urodzie. Jak zadbać o cerę?

Niacynamid – działanie i efekty

Niacynamid jest składnikiem aktywnym, który pokochają przede wszystkim posiadaczki tłustej i trądzikowej cery. Dlaczego? Niacynamid jest substancją antybakteryjną i przeciwzapalną, więc świetnie łagodzi wszystkie problematyczne zmiany skórne, a także zapobiega powstawaniu nowych. Dodatkowo reguluje pracę gruczołów łojowych, które się zwężają (mniej widoczne pory), hamując jednocześnie nadmierne wydzielanie sebum. Niacynamid zyskał sławę również dzięki silnemu działaniu rozjaśniającemu. Ślady potrądzikowe, ale i przebarwienia innego pochodzenia, zupełnie bledną już w kilka tygodni, ponieważ niacynamid hamuje syntezę melaniny – odpowiedzialnej właśnie za te plamy pigmentacyjne.

Ale to nie wszystko. Niacynamid będzie także dobrym wyborem dla kobiet, które walczą z cerą suchą. Bierze bowiem udział w syntezie ceramidów, które są bardzo ważnym elementem budulcowym skóry. W ten sposób niacynamid ma bezpośredni wpływ na wzmocnienie bariery hydrolipidowej skóry. Co to dokładnie oznacza? Cera jest bardziej odporna na czynniki zewnętrzne, np. atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne, a co najważniejsze cały ten proces sprawia, że woda zatrzymuje się w zewnętrznej warstwie skóry, co zapobiega jej przesuszeniu. Cera jest gładka i jędrna.

Dodatkowo warto wspomnieć, że niacynamid jest składnikiem aktywnym charakteryzującym się działaniem odmładzającym. Wszystko dlatego, że ogranicza powstawanie wolnych rodników, które grają jedną z głównych ról przy starzeniu się skóry, a także stymuluje produkcję kolagenu i elastyny. Całkiem sporo tych zalet, prawda?

Niacynamid w kosmetykach

Dzięki tym efektom, które rzeczywiście da się zaobserwować gołym okiem, kobiety oszalały na punkcie niacynamidu. Gdzie można go spotkać? Najczęściej stosowany jest w produktach typu serum (np. The Ordinary, Nacomi, The Inkey List), ale także w kreamch czy nawet płynach oczyszczających. Ten składnik spotyka się przede wszystkim w kosmetykach dedykowanych skórze tłustej i trądzikowej, ale też tych na przebarwienia oraz anty-aging. Produkty z niacynamidem dostępne w drogeriach kosztują zazwyczaj koło 30 złotych.

Niacynamid – jak stosować?

Wniosek jest zatem prosty. Kiedy można stosować produkty w niacynamidem? Kiedy mamy cerę tłustą lub mieszaną, z niedoskonałościami i przebarwieniami, gdy jesteśmy posiadaczami skóry przesuszonej, poszarzałej, a także wrażliwej i z oznakami starzenia. Kluczowe pytanie brzmi – jak to robić? Skórę należy stopniowo przyzwyczajać do każdego składnika aktywnego. Niacynamid nie jest wyjątkiem. Warto zatem zacząć od stosowania produktów ze stężeniem 3-5 proc. i oczywiście nie codziennie – aplikujmy je na twarz dwa lub trzy razy w tygodniu. Jednocześnie bacznie obserwujmy reakcję skóry na kosmetyk z niacynamidem. Jeśli będzie ona zadowalająca, można zarówno zwiększyć częstotliwość jego stosowania jak i stężenie – w drogeriach znajdziemy produkty z 10-15 proc.

Z czym łączyć niacynamid, a z czym nie?

Jak powinna wyglądać rutyna pielęgnacyjna z zastosowaniem niacynamidu? Po pierwsze, na początku nie łącz serum i kremu zawierających ten składnik. Działanie może być zbyt silne i podrażniające. Niacynamid możesz stosować razem z retinolem – będzie to duet o charakterze przeciwtrądzikowym i przeciwstarzeniowym. Tożsame działanie na skórę problematyczną ma także kwas azelainowy i cynk, które śmiało możesz łączyć z niacynamidem w rutynie pielęgnacyjnej. Unikaj natomiast kombinacji z witaminą C, gdyż ma ona inne pH niż niacynamid, a efektem może być pieczenie, swędzenie i zaczerwienienie skóry.