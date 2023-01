Sposób na nieskazitelną cerę? Wodorowe oczyszczanie twarzy!

Jak często wykonywać wodorowe oczyszczanie twarzy? (plus cena)

Wodorowe oczyszczanie twarzy jest zabiegiem bezinwazyjnym, podczas którego można się nawet zrelaksować. Jednak oczywistym jest, że nie można wykonywać go codziennie czy co dwa dni. Minimalny polecany odstęp między zabiegami to dwa tygodnie. Lecz nie trzeba poddawać się mu tak często, by widzieć pożądane efekty. Ważna jest jednak regularność. Wodorowe oczyszczanie twarzy wykonywane co jakiś czas może mieć skutki porównywalne do tych, które osiąga się po inwazyjnych zabiegach medycyny estetycznej. Cena wodorowego oczyszczania oscyluje w gabinetach kosmetycznych wokół 300 złotych.