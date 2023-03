Wszystko o conch piercingu. Zalety i wady modnej stylizacji uszu

Już minęły czasy, w których mile widziane były wyłącznie pojedyncze i symetrycznie zawieszone na uszach kolczyki. Coraz częściej można spotkać się z niestandardowym przekłuciem uszu. Piercing, podobnie jak tatuaże, stał się formą eksperymentowania ze stylem oraz podkreślenia indywidualności. Uszy zaczęły zdobić najróżniejsze i oryginalne kompozycje kolczyków - także conch piercing, który szybko poszerza swoje grono miłośników.

Conch piercing – co to jest?

Conch piercing to forma przekłucia muszli małżowinowej ucha. Tego rodzaju piercing pozwala stworzyć ciekawą stylizację ucha, która popularność zdobyła nie tylko wśród kobiet, ale także mężczyzn. Przekłucie małżowiny usznej może przybrać postać "conch inner piercing" (wewnętrzną w jamie muszli) lub "conch outer piercing" (zewnętrzną na tak zwanej grobelce).

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

"To jest hit?!" - odcinek 5. Fryzura w 2 minuty? To możliwe

Conch piercing. Kolczyk - który wybrać?

Dedykowane do conch piercingu kolczyki przybierają najróżniejsze formy, które różnią się stylem, kształtem, formą zapięcia, jak również wygodą noszenia. Poleca się do conch piercingu kolczyki w formie półokrągłej, które dopasowują się do kształtu małżowiny usznej. Są to między innymi półksiężyce, podkowy, kwiaty i kryształy ułożone na kształt litery "C".

Szeroki wybór biżuterii odpowiedniej do conch piercingu pozwala dopasować kolczyk do swojego własnego stylu. Największą popularnością cieszą się nakrętki do podłużnych labretów i kulek, a także okrągłe clickery. W zależności od indywidualnego stylu, można sięgnąć po jeden większy model lub kilka pojedynczych i małych kolczyków do conch piercingu, które stworzą nieszablonową kompozycję.

Wybierając odpowiedni do conch piercingu kolczyk, należy zwrócić uwagę także na materiał, z którego biżuteria została wykonana. Zaleca się kolczyki z tytanu, bioplastu i kruszców szlachetnych, które stanowią bezpieczną opcję i niewiele ryzyko powikłań związanych z przekłuciem. Na początek najlepiej sięgnąć po model o podłużnym i dopasowanym do ucha kształcie ze względu na opuchliznę.

Conch piercing. Jak przebiega przekłucie?

Modny i oryginalny conch piercing jest dość bolesnym zabiegiem. Wykonywany przy użyciu igły, zapewnia większy dyskomfort niż przekłucie płatka małżowinowego.

W conch piercingu nie stosuje się charakterystycznych pistoletów ze względu na większe ryzyko rozerwania tkanki. Opuchlizna pojawia się po kilku godzinach od przekłucia. Jak długo goi się conch piercing? Średnio po upływie 4-8 miesięcy. Przez ten czas należy dbać o odpowiednią higienę ucha.

Conch piercing. Pielęgnacja

Conch piercing wymaga szczególnej pielęgnacji w ciągu pierwszych tygodni od przekłucia, a nawet miesięcy. Aby zachować ostrożność i wspomóc jak najszybsze zagojenie rany, należy przeczyszczać ją środkami odkażającymi lub solą fizjologiczną. Należy także unikać spania na przekłutym uchu oraz podrażniania świeżego przekłucia - dotykiem, czapką czy szczotką.

Conch piercing. Zalety

Szerokie możliwości stylizacji to główna zaleta conch piercingu. Oryginalna biżuteria ucha przykuwa uwagę, ale z drugiej jest na tyle subtelna, że nie rzuca się nachalnie w oczy. Kompozycja kilku kolczyków rozmieszczonych w różnych punktach na uchu wygląda intrygująco, a przy tym podkreśla indywidualny styl właścicielki.

Ponadto po wygojeniu ran, przekłucia są niemalże niewidoczne. W razie konieczności lub innych preferencji, conch piercing pozwala wyjąć kolczyk w dowolnej chwili bez widocznych śladów przekłucia. Co więcej, można śmiało zmieniać biżuterię i dopasowywać kolczyki do okazji, stylizacji, mody i nastroju.

Conch piercing. Wady

Piercing conch ma też swoje "ciemniejsze" strony. Wśród wad omawianego trendu wymienia się dość długi czas gojenia się przekłucia, a także niezbędne zachowanie ostrożności podczas codziennych czynności - ubierania się, rozczesywania i mycia włosów. Modny conch piercing przez kilka tygodni po przekłuciu eliminuje możliwość pójścia do sauny, na basen czy pływania w jeziorze, aby uniknąć dostania się bakterii do świeżej rany.

Jednak kwestią, która często determinuje decyzję o przekłuciu małżowiny usznej, jest towarzyszący conch piercingowi ból. Przekłucie przez chrząstkę ucha jest zdecydowanie boleśniejsze od płatka małżowinowego. Ale należy pamiętać, że próg bólu to kwestia indywidualna.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!