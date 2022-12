O tym robi się głośno. Microdermal, czyli nowoczesna metoda piercingu

Ozdabianie ciała jest nie tylko sposobem na wyrażenie siebie. Dla wielu osób to pewnego rodzaju forma sztuki. Oprócz tatuaży, dużą popularnością cieszy się także piercing. Kolczyki na ciele przestały być zarezerwowane dla określonej subkultury. Oprócz klasycznego piercingu, ciekawą alternatywą jest microdermal piercing. To stosunkowo nowa technika, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jeśli szukasz oryginalnej formy ozdobienia ciała - doskonałym pomysłem może okazać się właśnie microdermal. Co to? Jak się robi? W którym miejscu pasuje? Tutaj dowiesz się wszystkiego.