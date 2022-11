Nie musi być wielki, aby był efektowny. Mały tatuaż za uchem potrafi przykuć uwagę w stylowy i niewymuszony sposób. To doskonałe miejsce dla osób, które właśnie zaczynają swoją przygodę z tatuażami i oczekują dyskretnego efektu.

Tatuaż za uchem to sposób na wyrażenie swojego indywidualizmu. To element artystycznej kreacji lub znak będący wspomnieniem ważnego wydarzenia, "przypominajką", symbolem wartości, pasji czy marzeń. Dla niektórych to po prostu forma biżuterii lub estetyczny wzór zakreślony na ciele, jak na kartce brudnopisu. Może być poprzedzony wielką koncepcją, a bywa też spontanicznym aktem puszczonym z przymrużeniem oka. Miłośnicy ozdabiania ciała dwoją i troją, szukając coraz ciekawszych miejsc do wytatuowania na swoim ciele. A tatuaż za uchem wydaje się być szczególnym miejscem, które zarówno łatwo wyeksponować, jak i ukryć.

Tatuaż za uchem – co oznacza?

Tatuażom za uchem nie przypisuje się szczególnego znaczenia ze względu na samą "lokalizację" na ciele. Symbolika dotyczyć może co najwyżej wzoru. Jednak na tatuaże za uchem decyduje się więcej kobiet niż mężczyzn. Szyja to fragment ciała kojarzony z kobiecością. Niegdyś odsłanianie szyi, a także nadgarstków, stanowiło akt kobiecego uwodzenia oraz kokieterii. Dlatego tatuaże damskie za uchem mogą być uznawane za zmysłowe i pociągające.

Jennifer Lawrence zrobiła sobie tatuaż z błędem

Tatuaż za uchem – zalety

Chodzi ci po głowie mały tatuaż damski za uchem? A może tatuaż za uchem w męskim stylu? W jednym, jak i w drugim przypadku - tatuaże za uchem niosą ze sobą wiele praktycznych zalet.

Strefa za uchem to dyskretne miejsce, które nie rzuca się w oczy. Tatuaż za uchem damski można łatwo ukryć pod dłuższymi włosami, a także wyeksponować robiąc kucyk czy związując wysoki koczek. Z kolei tatuaż za uchem męski potrafi świetnie współpracować z fryzurą, a także chować się pod czapką, kiedy właściciel woli na chwilę usunąć go z pola widzenia.

Zastanawiasz się, ile kosztuje mały tatuaż za uchem? Cena z pewnością zadowoli osoby, które na tatuaż mogą przeznaczyć niewielki budżet. W zależności od salonu, wielkości tatuażu, stopnia trudności wzoru, a także kolorów - koszt zrobienia małego tatuażu za uchem wynosi około 300-400 zł.

Tatuaż za uchem – wady

Każdy kij ma dwa końce, tak tatuaż za uchem damski, jak i męski - ma swoją ciemniejszą stronę. Osoby z doświadczeniem mówią, że tatuaż za uchem, a przede wszystkim na uchu - jest jednym z najbardziej bolesnych. Cienka skóra, zakończenia nerwowe małżowiny usznej, a także bliskość kości czaszki sprawiają, że dyskomfort jest wyraźnie odczuwalny.

Jednak tolerancja na ból jest kwestią ściśle indywidualną, dlatego znajdą się osoby, które po małym tatuażu za uchem powiedzą "nigdy więcej". Będą też takie, które stwierdzą, że mogłyby tatuować się systematycznie dwa razy w tygodniu.

Źródło zdjęć: © Getty Images Za najbardziej bolesne uznaje się nie tatuaże za uchem, ale na uchu Instagram/melpzvc

Tatuaż za uchem – napis

Tatuaż za uchem w stylu unisex często przybiera postać napisu. To świetna propozycja dla par, która zamiast obrączki i sakramentalnego "tak", wolą postawić na dopasowane do siebie tatuaże za uchem. Może to być imię ukochanej osoby, inicjały, a także data symbolizująca ważne wydarzenie. Josh Beech - mąż Shenae Grimes, aktorki znanej z "90210" - zdecydował się na tatuaż za uchem z imieniem ukochanej w formie prezentu ślubnego.

Wiele osób decyduje się na tatuaż za uchem z napisem symbolizującym ważne wydarzenie, wyznawane wartości czy motto. Narodziny dziecka? Spełnione marzenie? Pokonanie własnych barier? Szalona podróż na drugi koniec świata? Każdy pomysł na tatuaż za uchem jest dobry, o ile pozostaje w zgodzie z właścicielem.

Źródło zdjęć: © Getty Images | David Livingston Selena Gomez ma kilka minimalistycznych tatuaży

Tatuaż za uchem z napisem to także alternatywa dla indywidualistów, którzy pragną wyrazić swoje "ja" albo zakreślić na ciele coś w rodzaju życiowego drogowskazu. Sformułowania odnoszące się do pasji, idei, marzeń - ile głów, tyle pomysłów. Za uchem Seleny Gomez widnieje litera "K" na znak siostrzanej przyjaźni, a Adele postawiła na romantyczne "A".

Źródło zdjęć: © Getty Images | Frazer Harrison Adele także eksponuje swój tatuaż za uchem upiętymi wysoko fryzurami

Tatuaż za uchem damski

Wśród modnych tatuaży damskich za uchem dominują wzory minimalistyczne, które odbiegają od rozmiaru "L" na rzecz nieco mniejszych i dyskretniejszych. Symbole nawiązujące do żywiołów doskonale sprawdzą się w formie małych tatuaży damskich za uchem. Podobnie jak proste i szybkie do wykonania geometryczne projekty - koła, trójkąty, serca i gwiazdy - które stanowią kwintesencję minimalizmu. Kolorowe bądź "ubrane" w czarne kontury kwiaty to propozycja dla neo-hippiski i romantycznej duszy.

Źródło zdjęć: © Instagram Maffashion to fanka ozdabiania ciała tatuażami Instagram/maffashion_official

Pióro, które zainspirowało Maffashion do wykonania tatuażu za uchem, kojarzy się z lekkością i wolnością. Rihanna także ma tatuaż za uchem w ciekawym kształcie symbolizującym zodiakalny znak ryby. Szukasz oryginalnych inspiracji na tatuaż za uchem? Gemma Arteron proponuje motyw skrzydeł, Rita Ora łuk amora, a Daisy Ridley - pacyfę.

Źródło zdjęć: © Getty Images | Gareth Cattermole Gemma Arterton prezentuje tatuaż w formie skrzydła

Tatuaż za uchem męski

Miejsce za uchem nie jest zarezerwowane tylko dla kobiet. Na tatuaż za uchem w męskim stylu zdecydowało się wielu mężczyzn z show-biznesu. Tatuaż Davida Beckhama przedstawia cztery ptaki w fazie lotu – ten wzór uznaje się za jeden z najlepszych na jego wytatuowanym ciele. Justin Bieber zdecydował się na tatuaż za uchem z napisem "patience", który ciekawe wyłania się zza czapek muzyka.

Źródło zdjęć: © Getty Images Tatuaż za uchem ma także David Beckham

Wśród tatuaży za uchem męskich i inspirujących wzorów nie brakuje. Dominują nieco mocniejsze, bardziej wyraziste projekty w większym rozmiarze. Oczywiście w ramach możliwości - w końcu tatuaż za uchem nie pozwala szaleć z projektem wielkości ręki.

Źródło zdjęć: © Getty Images | Al Pereira Justin Bieber ma tatuaż za uchem symbolizującym cierpliwość

Oprócz napisów, wyraźny trend przypisuje się kotwicy, motywom kompasu, podróżniczym inspiracjom, żywiołom symbolizującym osobowość właściciela, a także kwiatom. Tak, mężczyźni również decydują się na florystyczne wzory, w tym róże o wyraźnych konturach w formie tatuażu za uchem. Wyglądają spektakularnie.

Tatuaż na uchu

Oprócz tatuaży za uchem, coraz modniejsze stają się także tatuaże na uchu. Doświadczeni tatuażyści zazwyczaj "zdobią" uszy klientów wzorami etnicznymi, kwiatami, a także geometryczną linią, która świetnie wpisuje się w estetykę tatuaży nowoczesnych. Ten trend zazwyczaj ma charakter dekoracyjny i biżuteryjny. Wśród celebrytów tatuażami na uchu może pochwalić się Cara Delevingne i Miley Cyrus.

Źródło zdjęć: © Getty Images | Tony Barson Cara Delevingne ozdobiła swoje uszy motywem diamentu i gwiazd

Jak dbać o tatuaż za uchem?

Termin w studio zbliża się wielkimi krokami, a ty zastanawiasz się jak dbać o tatuaż za uchem? Tuż po wykonaniu tatuażu, przez pierwsze 48 godzin należy pozostawić dzieło pod folią ochronną, a później przemywać tatuaż za uchem szarym mydłem. Warto wyposażyć się także w odpowiedni krem do pielęgnacji tatuażu. Produkty dostępne na rynku pozwolą zachować intensywność koloru, nawilżyć skórę oraz chronić tatuaż za uchem przed czynnikami zewnętrznymi.