Fryzura na grzybka – komu będzie pasować?

Fryzura na grzybka, na pazia, czy też bowl cut to jedna z najbardziej klasycznych krótkich fryzur, która nigdy nie wyjdzie z mody. Jednoznacznie trudno ją opisać, ponieważ współcześnie istnieje wiele jej wariacji. Niemniej jednak charakterystyczną cechą fryzury na grzybka jest to, że włosy powinny sięgać okolicy między brodą a ramionami. Zarówno z przodu, jak i z tyłu włosy mają również taką samą długość.

Jej najbardziej podstawowa wersja to krótkie włosy z prostą grzywką. Kluczem do uzyskania fryzury na grzybka jest jednak odpowiednie cięcie, dlatego też przed wyborem salonu fryzjerskiego, warto zapoznać się z opiniami na jego temat, by móc cieszyć się profesjonalnie wykonaną fryzurą. Jak wygląda cięcie w przypadku fryzury na grzybka? Włosy powinny być cięte warstwami . Pod spodem powinny być krótsze, a na wierzchu, dłuższe. Grzywka z kolei powinna łączyć się z resztą włosów. Dzięki temu uzyskany zostanie kształt przypominający wyglądem grzybka.

Fryzura na grzybka może również nie sprawdzić się u osób mających kręcone włosy. Wówczas włosy mogą nie trzymać się odpowiedniej linii, a tym samym zamiast zamierzonego efektu, otrzymamy po prostu efekt afro. Co więcej, jeżeli mamy skłonność do podkręcania się końcówek, wtedy musimy liczyć się z tym, że na stylizację fryzury na grzybka, będziemy musieli poświęcić więcej czasu.

Niemniej jednak jeżeli chcesz wypróbować, czy fryzura na grzybka będzie ci pasować, warto to zrobić. Najważniejsze jest, żebyśmy to my same czuły się dobrze z nową fryzurą.