Fryzury dla kobiet 40+, które odejmują lat. Taką nosi Joanna Koroniewska

W nadchodzący 2023 chcesz wkroczyć z nową fryzurą? Podpowiemy ci, jakie uczesanie najlepiej będzie do ciebie pasować. Sprawdź, które cięcia i upięcia będą najlepsze dla kobiet po 40-tce. To proste i klasyczne propozycje, które zostały zaprezentowane w zupełnie nowym wydaniu.

Miłośniczki długich pasm nie muszą z nich rezygnować. Joanna Koroniewska udowadnia, że to zawsze modna opcja. Proste lub falowane włosy będą podkreślać urodę kobiet o pociągłej, okrągłej i kwadratowej twarzy. To doskonała opcja dla pań, które lubią fryzury podkreślające kobiecość . Dodatkowo takie cięcie daje szerokie możliwości, jeśli chodzi o upięcia. Można je stylizować w wysoki kok lub niski kucyk.

Pixie cut to fryzura przeżywająca aktualnie swoją kolejną młodość. Jest uniwersalna, modna, klasyczna i niezwykle kobieca. Włosy na karku i po bokach ścinane są na bardzo krótko , natomiast na górze głowy pozostają trochę dłuższe. Charakteru fryzurze może nadać także grzywka.

Bob to fryzura, która w trendach utrzymuje się od lat. Kobiety po 40+ uwielbiają ją, ponieważ jest elegancka, prosta i łatwa w stylizacji. Długość włosów jest kwestią preferencji, więc każda z pań może ją nosić niezależnie od tego, ilu centymetrowe pasma chce mieć. Ważne, by były ścięte w równej linii.

