Wszystko o warkoczykach afrykańskich. Jak zrobić je w domu, pielęgnować i stylizować?

Pamiętasz Monicę Geller w jednym z odcinków "Przyjaciół", która swoje włosy rosnące do rozmiarów afro zamieniła na warkoczyki afrykańskie? Gdy tylko pojawiły się na jej głowie, nabrała pogody ducha i rozluźnienia. Coś jest w tych cienkich splotach, że niosą ze sobą poczucie luzu, pozwalają zejść z wysokiego tonu i poddać się chwili. Może dlatego dziewczyny często decydują się zrobić warkoczyki afrykańskie na wakacje .

W końcu " box braids " to nie tylko fryzura Afroamerykanów - również przypadła do gustu hippisom. Dzisiaj po warkoczyki afrykańskie sięgają przede wszystkim osoby eksperymentujące ze swoim wizerunkiem i bazujące na estetyce etnicznej . Być może decyzja o warkoczykach afrykańskich już zapadła, a może dopiero kiełkuje w twojej głowie - zanim zaczniesz zaplatać pasma, poznaj afrykańskie warkoczyki nieco bliżej.

Cienkie warkoczyki pokrywające całą głowę mają swój rodowód w Afryce . Podobno w tamtejszych rejonach po wyglądzie warkoczyków afrykańskich można stwierdzić przynależność do określonego plemienia, poznać status społeczny osoby, a nawet to, czy jest w związku małżeńskim.

Z roku na roku afrykańskie warkoczyki zyskiwały na popularności, aby w latach 90. przeżyć swój największy rozkwit . To dekada należąca do rapu i subkultury hip-hop, którą wyróżniały między innymi warkoczyki afrykańskie. Charakterystyczne sploty wydostały się z Harlemu, a zaczęły pojawiać się także w Europie i na głowach osób o innym kolorze skóry.

Kultura hip-hopowa zaznaczyła wyraźną obecność na głowach kobiet, które co chwila pojawiają się przed obiektywami z niezliczoną ilością warkoczyków afrykańskich. Gwiazdy – takie jak Beyonce , Alicia Keys czy Marika na polskiej scenie muzycznej - bardzo często wprowadzają je do swojego wizerunku.

Pierwszym krokiem jest umycie włosów. Pamiętaj, aby zrezygnować z odżywki - włosy, szczególnie słowiańskie, nie będą tak łatwo wymykać się ze splotu. Na koniec mycia spłucz włosy zimną wodą, wysusz i dokładnie rozczesz, zanim przejdziesz do zaplatania warkoczyków afrykańskich. Jak zrobić symetryczne sekcje włosów na głowie ? Użyj grzebienia, oddziel kwadratowe pasma o szerokości 2-3 cm , zawiń każde z nich w "ślimaka" i przypnij klipsem.

Jeśli afrykańskie warkoczyki nie potrzebują odświeżenia, wystarczy przemyć włosy u samej nasady. W takiej sytuacji warto spiąć lub owinąć ręcznikiem warkoczyki afrykańskie. Odżywkę należy nanosić na same końcówki, które nabiorą blasku.

Ile kosztują warkoczyki afrykańskie? To zależy od długości włosów, a także doświadczenia fryzjera. Ponadto cena różni się w zależności od tego, czy decydujemy się jedynie na splot , na syntetyczne warkoczyki afrykańskie , czy na efekt " ombre " łączący naturalne włosy z syntetycznymi końcówkami w kolorze. Ceny zaczynają się od 400 zł, a kończą na maksymalnie 1000 zł.

Średnio liczy się, że na głowie powstaje 100-140 sztuk warkoczyków afrykańskich. Ile się utrzymują? Od 3 miesięcy do maksymalnie 6 miesięcy . Jeżeli włos ma tendencję do szybkiego wzrostu, fryzurę należy korygować już po 2 miesiącach. Sama stylizacja afrykańskich warkoczyków u fryzjera trwa około 4-6 godzin .

Jak sama nazwa wskazuje, trend na afrykańskie warkoczyki zapoczątkowali mieszkańcy Afryki, którzy poszukiwali fryzury zapewniającej lepszy przepływ powietrza przynoszący ulgę podczas upałów. Warkoczyki afrykańskie pasują przede wszystkim osobom o gęstych i mocnych włosach , które po zapleceniu, nie wyeksponują nadmiernie skóry głowy. Minimalna długość włosów do uzyskania ładnego efektu wynosi 7 cm.

Jednak Europejczycy o delikatniejszej strukturze włosa, wpadli na pomysł, aby sięgnąć po włókna syntetyczne, które wplatane w warkoczyki afrykańskie zagęszczają pasma i wzbogacają ostateczny efekt. Co więcej, ostatni rok należał do warkoczyków afrykańskich kolorowych, które doskonale uzupełniają wiosenne i letnie stylizacje. Błękit, a może fiolet? To świetna alternatywa dla miłośniczek ekstrawagancji, które nie boja się przyciągać spojrzeń oryginalnym wyglądem warkoczyków afrykańskich kolorowych.