Keratynowe prostowanie włosów – co to za zabieg?

Keratynowe prostowanie włosów to zabieg, który ciągle zyskuje na popularności w polskich salonach fryzjerskich. Nazywany jest również prostowaniem brazylijskim, ponieważ pierwotnie został stworzony dla puszących się włosów Brazylijek. Celem zabiegu jest osiągnięcie efektu gładkiej, błyszczącej tafli włosów. Ale tu nie tylko o wygląd chodzi. Keratynowe prostowanie włosów jest przede wszystkim ich dogłębnym odżywieniem. To właśnie dzięki temu kosmyki zyskują zdrowy blask. Prostowanie keratynowe to nic innego, jak wtłaczanie w łuski włosów keratyny – białka, które jest ich głównym budulcem.

Jak wygląda zabieg keratynowego prostowania włosów?

Keratynowe prostowanie włosów rozpoczyna się od ich dokładnego umycia szamponem oczyszczającym. Następnie fryzjer nakłada na kosmyki specjalistyczny produkt keratynowy, z którym należy odczekać pół godziny przed suszeniem. Dopiero po tych trzech krokach przechodzi się do najważniejszego punktu, czyli rozdzielenia włosów na mniejsze pasma i prostowania ich w temperaturze 200-240 stopni Celsjusza. Ciepło sprawia, że łuski włosów otwierają się, a keratyna może w nie dokładnie wniknąć. Jedno pasmo prostuje się kilkukrotnie aż do uzyskania efektu gładkiej tafli. Wprasowana keratyna w rewelacyjny sposób odżywia włosy.

Cały zabieg trwa około dwóch godzin, a w przypadku gęstych i długich włosów nawet dwa razy dłużej. Ile natomiast utrzymuje się efekt keratynowego prostowania? Około trzech miesięcy przy odpowiedniej pielęgnacji i codziennym dbaniu o kosmyki. Jest jeszcze jeden kluczowy czynnik, czyli profesjonalista, który wie, jak dobrze przeprowadzić taki zabieg. Jeśli niedoświadczony fryzjer wykona go źle, to keratyna szybko wypłucze się z włosów.

Ile kosztuje keratynowe prostowanie włosów?

Keratynowe prostowanie włosów nie jest bardzo drogim zabiegiem fryzjerskim. Na ten luksus może swobodnie pozwolić sobie wiele kobiet. Oczywiście wszystko zależy od salonu fryzjerskiego, który ustala swoje ceny. W jednym może być drożej, a w innym taniej. Przeważnie jednak ceny keratynowego prostowania włosów zaczynają się od 200 zł. Koszt takiego zabiegu może także zależeć od długości i gęstości włosów, czyli w rezultacie od ilości zużytego preparatu keratynowego. W wielu salonach podobnie jest z cenami za farbowanie. Więcej płaci się przy długich włosach, gdy fryzjer musi wykorzystać więcej produktu, tj. farby. Jednak na keratynowym prostowaniu włosów nie warto oszczędzać, ponieważ złe wykonanie oznacza szybki powrót włosów do poprzedniego stanu.

Pielęgnacja włosów po keratynowym prostowaniu – jak o nie dbać?

Aby efekt keratynowego prostowania włosów utrzymał się jak najdłużej, czyli nawet trzy lub cztery miesiące, to o włosy trzeba szczególnie dbać. Choć jest to zabieg głęboko odżywiający, to nie oznacza to, że dzięki niemu można zrezygnować z codziennej pielęgnacji. To jest cudowny sposób na ułatwienie sobie pracy przy niesfornych kosmykach, lecz profesjonalny dodatek do własnych starań.

Po pierwsze przez pierwsze trzy dni nie powinno się nic robić z włosami i nosić je rozpuszczone. Co potem? Nie powinno się wybierać mocno oczyszczających szamponów, a także tych z silikonami (szczególnie SLS), ponieważ mogą one nadmiernie wysuszać włosy. Warto zatem wczytać się w skład produktu i dokonywać świadomych decyzji zakupowych. Dobrze, jeśli szampon oraz odżywki czy maski będą zawierały keratynę – to spotęguje efekt gładkiej tafli.

W jaki jeszcze sposób należy się obchodzić z włosami po prostowaniu keratynowym? Przez pierwsze dwa tygodnie nie używaj prostownicy, ale za to nie rozstawaj się z suszarką. Nie można dopuszczać do naturalnego suszenia się kosmyków, a już zbrodnią jest chodzenie spać z mokrą głową. Po każdym myciu koniecznie wysusz włosy suszarką. Przestrzeganie tych zasad jest gwarancją zadowalającego efektu.

Keratynowe prostowanie włosów – przeciwwskazania

Czy keratynowe prostowanie włosów jest zabiegiem dla każdego? Niekoniecznie. Na ten fryzjerski zabieg wbrew pozorom nie powinny decydować się osoby o bardzo zniszczonych, połamanych i słabych kosmykach. Często będą to kobiety po mocnym rozjaśnianiu włosów, co jak wiemy, nie wpływa na nie dobrze. Dlaczego keratynowe prostowanie nie jest wtedy dobrym rozwiązaniem? Odpowiedź jest prosta. Do tego zabiegu używa się prostownicy o niezwykle wysokiej temperaturze, która może całkowicie zniszczyć osłabione pasma. Keratynowe prostowanie odradza się również zaraz przed lub po farbowaniu. Nasze włosy muszą mieć bowiem czas, by dobrze wchłonąć farbę oraz keratynę. Nie może się to dziać na raz. Dlatego poleca się co najmniej dwutygodniowy odstęp od wizyt z salonie fryzjerskim.

Czy można wykonać keratynowe prostowanie włosów w domu?

Keratynowe prostowanie włosów w domu teoretycznie jest możliwe. Na rynku są dostępne specjalne zestawy do tego zabiegu, który przeprowadza się dokładnie tak, jak w salonie. Najpierw trzeba nałożyć preparat z keratyną, a następnie wysuszyć włosy i prostować je pasmo po paśmie z wysokością temperatury dostosowaną do kondycji włosów. Takie zestawy posiadają instrukcję, której powinno się ściśle trzymać. Jednak my polecamy zostawienie tego zabiegu do wykonania profesjonaliście. Choć trzeba wydać więcej pieniędzy, to mamy gwarancję odpowiedniego obchodzenia się z włosami, które łatwo uszkodzić i efektu, który zostanie na kilka miesięcy.

