Bronzer w kremie. Użyj raz, a nie wrócisz już do pudru

Potrafi dodać twarzy koloru, ocieplić cerę oraz stworzyć efekt opalonej skóry. Jest specjalistą w modelowaniu i konturowaniu twarzy. Zazwyczaj występuje w formie prasowanej, ale bronzer w kremie ma swoje szczególne atuty . To doskonała opcja dla miłośniczek podkreślonych kości policzkowych oraz zaakcentowanej linii żuchwy, a także naturalnego wykończenia makijażu.

W przeciwieństwie do pudrowej formuły , bronzer w kremie dedykowany jest właścicielkom suchej skóry . Produkt o kremowej konsystencji nawilża cerę, a także dodaje twarzy subtelnego blasku. Prezentuje się na skórze wyjątkowo naturalnie, a ponadto jest łatwy w aplikacji. Bronzer w kremie szczególnym zainteresowaniem cieszy się wiosną i latem. Zyskał popularność za sprawą trendu "wet skin" , w którym skóra wygląda tak, jakby właśnie wynurzyła się z basenu.

Bronzer w kremie docenią przede wszystkim miłośniczki naturalnego makijażu . Kosmetyk o kremowej formule tworzy efekt naturalnej opalenizny, skóry muśniętej słońcem, a także subtelnie podkreślonych kości policzkowych. Co więcej, bronzer w kremie nie przesusza skóry , co w zwyczaju miewa produkt w pudrze. Kosmetyk charakteryzują także właściwości pielęgnacyjne - bronzer w kremie redukuje widoczność porów oraz zmarszczek. Niektóre z produktów posiadają w składzie kwas hialuronowy, a także witaminy odżywiające skórę.

Wodoodporne bronzery w kremie stworzone na rzecz modnej "wet skin", pozostają na skórze nawet do 24 godzin. Kremowa formuła jest odporna na pot, nie tworzy nieestetycznych plam, zapewnia aksamitne i promienne wykończenie, a także łatwo blenduje się na skórze. Ponadto świetnie wtapia się w naturalny koloryt cery, a przy tym nie niszczy podkładu. To idealne rozwiązanie do konturowania twarzy na mokro.