Jak odpowiednio wykonać demakijaż?

Demakijaż to absolutna podstawa dobrze wykonanej pielęgnacji twarzy. Jest to proces, podczas którego usuwa się z twarzy resztki makijażu, kurzu i innych zanieczyszczeń. Oczyszcza się zatkane pory, usuwa warstwę martwego naskórka, który utrudnia wnikanie składników aktywnych. Przygotowuje twarz do dalszych etapów pielęgnacyjnych.

Bez odpowiedniego oczyszczenia nawet najdroższy krem nie wchłonie się tak, jak sobie tego życzymy. Ten krok w naszej pielęgnacji musi być wykonywany codziennie. Powinniśmy traktować go jak rytuał, ponieważ to od regularności i staranności zależy piękny wygląd naszej skóry. Obmycie twarzy wodą niestety nie pomoże. Potrzebujemy produktów dokładnie rozpuszczających makijaż oraz takich z dodatkiem delikatnych środków myjących.

Demakijaż wykonuj nawet wtedy, gdy nie używasz kolorowych kosmetyków na twarz, np. korektora czy fluidu. Pozwoli ci to oczyścić skórę również z resztek bezbarwnych kosmetyków, np. kremu czy filtra przeciwsłonecznego, które, choć niewidoczne, nadal pozostają na twarzy.

Dlaczego nie powinno się chodzić spać w makijażu?

Makijaż bezwarunkowo należy zmywać przed pójściem spać. Nie chodzi tu tylko o higienę czy poczucie czystości oraz świeżości. Makijaż, który trzyma się na skórze, zatyka pory, wysusza skórę, a jeśli zalega przez cały dzień, a także noc, może doprowadzać do powstawania zaskórników lub wyprysków, także ropnych.

Jeśli więc masz problemy z trądzikiem, w pierwszej kolejności pomyśl o dobrych produktach do demakijażu zamiast o kosmetykach przeciwdziałających niedoskonałościom. Chodzi tu nie tylko o chodzenie spać w pełnym makijażu, ale i o niedokładnie zmyty makijaż. Pojedyncze umycie twarzy nie gwarantuje pełnego oczyszczenia. Dobry demakijaż powinien składać się z kilku etapów, takich jak usunięcie makijażu, oczyszczenie twarzy oraz tonizowanie.

Jak poprawnie wykonać demakijaż?

Jak zrobić demakijaż twarzy? Codzienny rytuał powinien składać się z kilku kroków, w których należy używać konkretnych produktów:

Usuwanie makijażu z okolic oczu i ust. Użyj do tego delikatnego produktu, którym nasączysz wacik kosmetyczny. Pamiętaj jednak, by nie trzeć oczu, bo to skutkuje powstawaniem podrażnień, a w późniejszym czasie także zmarszczek. Poczekaj, aż produkt samoistnie rozpuści makijaż, trzymając wacik przy oku lub przy ustach. Następnie zmyj twarz letnią wodą.

Warto jednak wspomnieć, że nie ma jednego sprawdzonego scenariusza na pielęgnację twarzy. Każda cera jest inna i może mieć swoje własne upodobania. Posiadaczki skóry niewymagającej mogą prowadzić minimalistyczną pielęgnację i wciąż cieszyć się piękną buzią. Podobnie z demakijażem. Jest wiele produktów, które oferują działania dwa w jednym, np. równoczesne zmycie makijażu oraz dogłębne oczyszczenie skóry. Korzystając z takiego kosmetyku w początkowych dwóch etapach demakijażu, warto jednak powtórzyć czynność oczyszczania dwa razy. Wsłuchaj się w potrzeby swojej skóry, obserwuj, jak buzia reaguje na dany rodzaj kosmetyku i z tych obserwacji ułóż indywidualny plan oczyszczania.

Produkty do demakijażu – ich wady i zalety

Na rynku istnieje wiele kosmetyków do demakijażu. Ich mnogość i różnorodność może na pierwszy rzut oka zniechęcić. Wyjaśniamy więc, jakie funkcje spełniają dane produkty oraz jakie warto wybrać.

Olejek do demakijażu

Demakijaż olejami sprawdzi się w usuwaniu makijażu, skutecznie i bezboleśnie rozpuszczając tusz do rzęs i zmywają cienie do powiek. Tłuszcze zawarte w olejach poradzą sobie nawet z najbardziej opornymi kosmetykami. Jednocześnie nawilżają i natłuszczają skórę. Nieodpowiednio dobrany olej do typu skóry może jednak doprowadzić do zapychania i powstawania niedoskonałości.

Płyn do demakijażu

Płyn do demakijażu używany jest głównie w pierwszej fazie demakijażu jako produkt pomagający zmyć kolorowy makijaż z oczu lub ust. Przy jego wyborze warto zwrócić uwagę, by był skuteczny w działaniu, ale nie podrażniał wrażliwych okolic oczu. Nie bez znaczenia będzie fakt, czy nosisz soczewki kontaktowe.

Pianka oczyszczająca

Pianka to produkt przeznaczony dla wrażliwej skóry. Ma działanie oczyszczające, ułatwia przenikanie składników aktywnych w głąb skóry. Niektóre pomagają usuwać martwy naskórek i działają antybakteryjnie. Pianki są jednak bardzo delikatne w działaniu, dlatego dla skóry wymagającej głębokiego oczyszczenia mogą być niewystarczające.

Masełko do demakijażu

Uniwersalny i delikatny produkt, dlatego poleca się go posiadaczkom wrażliwej skóry i skłonnej do podrażnień. Bardzo często spełnia dwa zadania, czyli usuwa makijaż i oczyszcza skórę. Ma bogatą konsystencję zbliżoną do gęstego kremu. Trzeba więc poświęcić dłużą chwilę, by dobrze go zmyć.

Mleczko do demakijażu

Mleczko do demakijażu to uniwersalny produkt o działaniu oczyszczającym, łagodzącym i wygładzającym. Niektóre mleczka mogą jednak powodować zapychanie porów, dlatego nie są polecane osobom ze skórą trądzikową. Na pewno warto wybierać te, które swoje działanie opierają na naturalnych olejach roślinnych. Posiadaczki skóry problematycznej mogą jednak zastąpić mleczko bogatym żelem do mycia twarzy.

Chusteczki do demakijażu

Chusteczki do demakijażu nasączone są substancjami oczyszczającymi. Jako że niektóre z nich wymagają tarcia oczu lub skóry, lepiej używać tego rodzaju produktu np. w podróży, gdy rutynowe oczyszczanie i demakijaż są chwilowo utrudnione.

