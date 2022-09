Retinol to składnik, który jest powszechnie stosowany w różnego rodzaju kosmetykach. Większości osób kojarzy się on z pielęgnacją przeciwzmarszczkową. W rzeczywistości jednak retinol ma szerokie działanie, korzystnie wpływające na kondycję niemal każdego rodzaju cery. Co to jest retinol? Jakie ma działanie i jak go stosować?

Czym jest retinol?

Retinol jest pochodną witaminy A, będącą substancją aktywną biologiczne należącą do grupy retinoidów. Retinol zaliczany jest do retinoidów I generacji, substancji monoaromatycznych, które są naturalne i jednocześnie działają nieselektywnie. Składnik ten jest najaktywniejszą formą witaminy A. Ponadto retinol zaliczany jest do jednych z najlepiej przebadanych substancji wykorzystywanych w kosmetykach o wszechstronnym działaniu.

Retinol w kosmetykach – jakie ma zastosowanie?

Jakie działanie ma retinol? Pochodna witaminy A, znajdująca się w produktach kosmetycznych, znajduje szerokie zastosowanie. Po nałożeniu na skórę przekształca się w retinal, a następnie utlenia się do kwasu retinowego, który ma zdolność do wnikania w najgłębsze warstwy skóry.

Przede wszystkim retinol uznawany jest za składnik o najskuteczniejszym działaniu przeciwstarzeniowym. Pobudza produkcję kolagenu i elastyny, wygładza skórę oraz działa ujędrniająco. Dodatkowo chroni komórki przed uszkodzeniami. Retinol wspiera także proces złuszczania martwego naskórka, dzięki czemu przyczynia się do wygładzenia skóry.

Ponadto retinol rozjaśnia przebarwienia, dzięki swoim właściwościom złuszczającym. Dodatkowo hamuje proces powstawania nowych komórek barwinkowych i skutecznie przyczynia się do redukcji plam pigmentacyjnych. Co ciekawe, retinol dobrze sprawdza się także u osób ze skórą tłustą, mieszaną i skłonną do trądziku. Reguluje on bowiem pracę gruczołów łojowych, przyczynia się do zmniejszenia widoczności porów, wycisza stany zapalne, ułatwia usuwanie zaskórników oraz zapobiega tworzeniu się nowych zmian skórnych.

Dla kogo odpowiedni będzie retinol?

Retinol tak naprawdę polecany jest dla większości typów cery. Nawet w przypadku pielęgnacji cery wrażliwej lub naczynkowej sam typ cery nie będzie przeciwwskazaniem do stosowania retinolu na twarz. Przed jego użyciem warto jednak skonsultować się z dermatologiem.

Co więcej, nie ma jasno określonej granicy wiekowej, od kiedy można zacząć kurację retinolem. Od około 25. roku życia zmniejsza się jednak produkcja włókien kolagenowych i elastanowych, a więc w celu redukcji zmarszczek, kurację retinolem warto rozpocząć od 25. lub 30. roku życia.

Retinol dla cer dojrzałych

Witaminę A najczęściej spotkamy w kosmetykach o działaniu anti-aging: kremach, serum do twarzy, czy serum pod oczy. Jakie efekty daje stosowanie retinolu w celu spłycenia zmarszczek? Retinol odpowiada za namnażanie keratynocytów i fibroblastów, które odpowiadają za prawidłowe napięcie oraz jędrność skóry. Dodatkowo retinol pobudza do produkcji elastynę, kolagen i kwas hialuronowy. Retinol bierze także udział w tworzeniu się naczyń krwionośnych odpowiadających za lepsze dotlenienie skóry.

Po kuracji retinolem nasza skóra stanie się rozjaśniona, wygładzona i napięta. Zmniejszona zostanie widoczność zmarszczek, a martwy naskórek zostanie skutecznie złuszczony. Ze względu na to, że retinol ma działanie antyoksydacyjne, zniweluje on dodatkowo szkodliwy wpływ wolnych rodników na kondycję naszej cery.

Retinol na trądzik

Retinol reguluje pracę gruczołów łojowych oraz zmniejsza wydzielanie sebum. Ma działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, w związku z czym hamuje rozwój trądziku i przyczynia się do szybszego gojenia się stanów zapalnych skóry. Z racji tego, że retinol złuszcza martwe komórki naskórka, przyczynia się do oczyszczenia skóry i likwidacji istniejących stanów zapalnych.

Przeciwskazania do stosowania retinolu

Aby uniknąć efektów ubocznych stosowania retinolu, warto wiedzieć, jakie są przeciwwskazania do kuracji witaminą A. Retinolu nie powinny stosować: kobiety w ciąży,

kobiety karmiące piersią,

osoby z podrażnieniami skóry,

osoby, które mają nadwrażliwość na pochodne witaminy A,

osoby, które stosują preparaty o działaniu silnie złuszczającym. Przeciwwskazaniem do stosowania retinolu jest także wzmożona ekspozycja na słońce.

Jak stosować retinol? O czym należy pamiętać?

Rozpoczynając przygodę z retinolem, w pierwszej kolejności musimy wiedzieć, że retinol uwrażliwia skórę na promieniowanie UV. W związku z tym podczas kuracji retinolem nie możemy zapomnieć o ochronie przeciwsłonecznej w postaci kremu z filtrem. Dobrym pomysłem jest również rozpoczęcie stosowania retinolu w miesiącach jesienno-zimowych, w których ekspozycja na promienie słoneczne nie jest tak częsta, jak latem. Niemniej jednak niezależnie od tego, czy retinol stosujemy latem, czy zimą, zawsze musimy pamiętać o nakładaniu na twarz kremu z filtrem.

Kluczem do uzyskania zadowalających efektów ze stosowania retinolu na twarz jest budowanie tolerancji na ten składnik. Jak to zrobić? Przede wszystkim powinnyśmy rozpocząć od stosowania kosmetyków z najniższym stężeniu retinolu. Co więcej, początkowo retinol należy nakładać na twarz mniej więcej raz na 4-5 dni i obserwować, jak nasza skóra reaguje na ten składnik. Z czasem, gdy nasza skóra będzie przyzwyczajać się do retinolu, możemy zwiększyć częstotliwość nakładania produktu. Po zbudowaniu całkowitej tolerancji możemy zaś zwiększyć stężenie składnika w kosmetyku.

Ze względu na to, że retinol uwrażliwia skórę na słońce, stosujemy go wyłącznie wieczorem. Retinol nakładamy po umyciu i dokładnym osuszeniu skóry, omijając okolice oczu oraz ust. Następnie odczekujemy około 30 minut i nakładamy na twarz krem nawilżający.

Działania niepożądane retinolu

Stosowanie retinolu może wiązać się ze skutkami ubocznymi, które najczęściej będą wynikać z nieprawidłowej aplikacji produktu lub nieodpowiedniego doboru stężenia. Do niepożądanych efektów retinolu możemy zaliczyć: nadmierne łuszczenie się skóry,

zaczerwienienie,

przesuszenie skóry,

pieczenie,

świąd.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek skutków ubocznych należy jak najszybciej odstawić retinol i poczekać z ponownym użyciem produktu aż do czasu ukojenia skóry.

Niesamowite efekty kuracji retinolem