Pastelowe paznokcie — modne inspiracje

Pastelowe paznokcie — nie tylko na wiosnę

Wiosna to czas zmian, dlatego w tym okresie kobiety chętniej sięgają po kolory. Pastelowe paznokcie można jednak nosić przez cały rok, niezależnie od pory roku. Dlaczego? To praktyczne rozwiązanie, a samych inspiracji i pomysłów na to, jak ma wyglądać płytka paznokci, nie brakuje. Można postawić zarówno na połysk, jak i na matowe pastelowe paznokcie. Te ostatnie cieszą się popularnością głównie ze względu na to, że delikatne kolory świetnie wyglądają bez efektu błyszczenia. Pastelowe paznokcie będą pasować do różnych stylizacji — zarówno do pracy, jak i na wyjście ze znajomymi czy rodzinną uroczystość.

Wiele osób decyduje się także na stylizację, w której każdy paznokieć pokryty jest innym pastelowym kolorem. Tworzy to ciekawy efekt na całej dłoni, ponieważ kolory subtelnie przechodzą jeden w drugi. Bardzo często są to te same np. różowe pastelowe paznokcie, ale w innych odcieniach. Modne są także stylizacje, które wyróżniają zdobienia na serdecznym i małym palcu np. brokatowe wykończenie. Bardzo ciekawie wyglądają także pastelowe paznokcie ombre, które tworzą delikatny efekt przechodzenia z jaśniejszych w ciemniejsze tony.

Najnowszym trendem jest malowanie paznokci na neutralny, bardzo zbliżony do naturalnego odcienia płytki kolor – tło przykładowo stanowi beż – a na nim pojawiają się dwa lub trzy pastelowe kolory. Zazwyczaj są to ciekawe wzory i zdobienia. Wszystko zależy od stylistki paznokci i tego, jakie preferencje ma klientka.

Dla kogo pastelowe paznokcie?

Pastelowe paznokcie będą pasować nie tylko młodym osobom. Na takie kolory może zdecydować się każdy, kto dobrze czuje się w takich odcieniach. Pastelowe kolory wyglądają jeszcze lepiej na lekko opalonych dłoniach, dlatego kobiety bardzo często sięgają po nie w okresie wiosennym i letnim, gdy słońce świeci znacznie dłużej. Warto odważyć się i postawić na kolorowe, lecz subtelne paznokcie. Istnieje wiele technik, dlatego pastelowy manicure to nie tylko jeden monotonny kolor, ale wiele możliwości. Pastelowe paznokcie będą doskonale wyglądać niezależnie od długości czy kształtu płytki. To jednocześnie delikatny i elegancki manicure, dlatego warto skonsultować tę opcję, będąc w salonie.

Źródło zdjęć: © Getty Images | Anna Efetova Pastelowe paznokcie we wzory

Jaka stylizacja do pastelowych paznokci?

Biel z różem w wersji ombre to klasyczne połączenie, które będzie pasować niemal do każdego outfitu. Takie paznokcie sprawdzą się zarówno w pracy, jak i na spotkaniu ze znajomymi czy na randce, dlatego nie trzeba zastanawiać się, czy decydować się na profesjonalną pomoc i wizytę w salonie. Każdy subtelny kolor będzie najbardziej uniwersalnym, dlatego chcąc postawić na pastelowe paznokcie, które pasują do niemal każdej stylizacji, warto sięgać po delikatne róże, biele czy beże.

Do wieczorowych kreacji będą pasować kolorowe pastelowe paznokcie. Można postawić na ten sam kolor, w jakim jest stylizacja, ale także zdobyć się na inne rozwiązanie, w którym kolory połączone są na tle koloru zbliżonego do naturalnego odcienia płytki. Niebieskie czy fioletowe pastelowe paznokcie będą doskonale współgrać z najmodniejszymi odcieniami. Liliowe i błękitne stylizacje wracają do łask. Słodkie kolory można łączyć nie tylko z ciekawymi dodatkami, jak okulary czy nakrycia głowy, ale także z pasującym kolorystycznie manicure’em. Popularne, tęczowe paznokcie są idealną propozycją na lato, w czasie którego chętniej sięgamy po kolory i eksperymentujemy ze stylizacjami. Nie trzeba martwić się także o to, że pastelowe odcienie nie wyglądają dobrze z ciemniejszymi kolorami. Bardzo dobrze współgrają z większością outfitów, dlatego można bez przeszkód postawić na delikatne paznokcie.

