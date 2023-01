Skuteczniejsza od keratyny. Czym jest nanoplastia włosów?

Lśniące, zdrowe i wygładzone, jakby właśnie wyszły spod rozgrzanego żelazka. Taki efekt uzyskasz, poddając swoje włosy nanoplastii. Co to jest? Ile kosztuje i utrzymuje się na głowie? Czym różni się od keratynowego prostowania? Już odpowiadamy.

Budzisz się, idziesz pod prysznic, myjesz włosy, suszysz i jesteś gotowa na dzień pełen wrażeń. Scenariusz jak z bajki? Dla większości - zdecydowanie tak. Wiele kobiet musi poświęcić sporo czasu, aby doprowadzić swoje włosy do ładu. Olejowanie, modelowanie i prostowanie przynoszą efekt, który po kilku godzinach przestaje być zadowalający. A gdyby tak poddać swoje włosy trwałemu prostowaniu? Poznaj najnowszy hit we fryzjerstwie - nanoplastię, która poradzi sobie puszącymi włosami, falami, sprężynkami, a nawet afro.

Nanoplastia. Co to?

Nanoplastia to najnowsza metoda trwałego prostowania włosów. Technika wykorzystująca profesjonalne kosmetyki oraz prostownicę, gwarantuje idealnie proste i odżywione włosy przez długi czas. Specjalnie przeznaczone do nanoplastii włosów produkty wnikają w strukturę włókna pod wpływem ciepła, zmieniając włókno nie do poznania.

To jednocześnie najbezpieczniejsza i najbardziej długotrwała metoda prostowania włosów, która łączy kwestię estetyczną z funkcją pielęgnacyjną. W ostatnim czasie nanoplastia cieszy się większą popularnością od samego keratynowego prostowania włosów. Dlaczego? Ma po swojej stronie znacznie więcej zalet, aniżeli keratyna.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Przez 30 lat nie obcinała włosów

Nanoplastia naturalną techniką prostowania włosów

Decydując się na nanoplastię, poddajesz swoje włosy nie tylko prostowaniu, ale także odżywieniu. Ta metoda wykorzystuje potencjał kosmetyków będących mieszanką organicznych i naturalnych składników.

W ich skład wchodzą dary natury - między innymi kolagen, keratyna, proteiny, aminokwasy, masło shea, olejki nawilżające i witaminy. Wraz z kwasem octowym, glioksylowym i cysteiną - wzmacniają włosy, odbudowują, nawilżają i dodają blasku. Przy użyciu dobrej jakości prostownicy oraz precyzyjnym wykonaniu zabiegu, kosmetyk wnika w głąb włókien i prostuje nawet najbardziej oporne kosmyki.

Nanoplastia włosów krok po kroku

Zabieg nanoplastii włosów najlepiej wykonać u doświadczonego fryzjera, chociaż producent przeznaczonych do tego kosmetyków nie wyklucza możliwości prostowania w domu.

Specjalny preparat do nonoplastii włosów należy aplikować na umyte włosów. Pokryte w całości preparatem, najlepiej umieścić pod czepkiem, aby składniki wchłonęły w strukturę włókien. Następnie fryzjer myje włosy, suszy i przechodzi do precyzyjnego prostowania pasm. Na koniec pozostaje umyć włosy delikatnym szamponem.

W zależności od różnych kosmetyków do nanoplastii dostępnych na rynku, należy ściśle dostosować się do instrukcji producenta. Cały proces może potrwać nawet do 6 godzin.

Źródło zdjęć: © Adobe Stock | Yakobchuk Nanoplastia włosów - w domu czy u fryzjera?

Nanoplastia. Ile się utrzymuje?

Jeśli zależy ci na trwałości zabiegu, będziesz mile zaskoczona skutecznością nanoplastii. Efekty utrzymują się na włosach nawet dwa razy dłużej od keratynowego prostowania. Idealnie gładką i prostą strukturą włosa będziesz cieszyć się przez kolejne 6 miesięcy od zabiegu.

Ile kosztuje nanoplastia?

W zależności od długości włosów, a także stopnia puszenia, rodzaju skrętu i oporności na prostowanie – cena nanoplastii włosów może różnić się diametralnie. Nie bez znaczenia pozostaje samo miejsce, które oferuje prostowanie włosów techniką nanoplastii, jak również doświadczenie fryzjera. Ceny nanoplastii zaczynają się od 400 zł, a kończą w granicach 1200 zł.

Nanoplastia a keratyna

Zapewne zastanawiasz się czym różni się nanoplastia od keratynowego prostowania włosów? Przede wszystkim produktem, który stanowi podstawę trwałego prostowania włosów. W przypadku nanoplastii wykorzystuje się kosmetyk bazujący na składnikach organicznych, a keratyny – na chemicznych, w tym formaldehydzie.

Umawiając się na prostowanie włosów techniką nanoplastii należy liczyć się z dość długim czasem trwania zabiegu – do 6 godzin, kiedy keratynowe prostowanie zajmuje maksymalnie 4 godziny.

To jednak przenosi się na trwałość i skuteczność prostowania. Nanoplastia zapewnia mocniejszy efekt wygładzenia, który utrzymuje się do 6 miesięcy. Ta naturalna technika lepiej radzi sobie także z mocniejszym skrętem. Prostowanie keratynowe widoczne jest na włosach co najwyżej 3 miesiące.

Wśród przeciwskazań do wykonania nanoplastii wymienia się bardzo suche i zniszczone włosy - charakterystycznych blondów, których ciągłe rozjaśnianie źle wpływa na kondycję włókien. Jednak nanoplastię włosów - w przeciwieństwie do keratyny - można wykonywać u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. Dlatego kolejny plus po stronie nanoplastii stawiamy za bezpieczeństwo zabiegu.

Różnice wynikają także z zaleceń, jakie rekomenduje się po zastosowaniu keratyny oraz wykonaniu nanoplastii. Po umyciu i osuszeniu, włosy poddane wcześniej nanoplastii są gotowe do związania, spinania, kolejnego mycia czy pielęgnacji. Decydując się na keratynę, trzeba liczyć się z pewnymi wyrzeczeniami. Nie należy myć i spinać włosów przez kolejne trzy dni ani farbować przez dwa tygodnie.

Źródło zdjęć: © Adobe Stock | PARILOV EGENIY Nanoplastia nie tylko trwale prostuje włosy, ale także odżywia

Nanoplastia. Wady zabiegu

Wszystko ma swoje plusy i minusy, także nanoplastia. Wadą tej techniki jest przede wszystkim wysoka cena oraz długi czas wykonywania zabiegu. Niektóre z kosmetyków przeznaczonych do nonaplastii, mogą nieco rozjaśniać włosy. Ponadto po zabiegu należy pielęgnować włosy odpowiednimi produktami z tej samej linii, co preparat wykorzystany podczas samego prostowania w salonie. Dzięki temu efekt prostych, lśniących i gładkich jak jedwab włosów, utrzyma się zdecydowanie dłużej.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!