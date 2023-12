Urodowe prezenty, które zarażają magią Świąt

Radość dawania

Zastanawiałyście się kiedyś, za co tak naprawdę kochacie święta? W czym tkwi ich magia, na którą czekacie cały rok? W przypadku dzieci odpowiedź jest oczywista – chodzi o św. Mikołaja i dreszczyk ekscytacji, czy swoimi podarunkami wpisze się w listę prezentów marzeń. Z wiekiem sytuacja się nieco komplikuje. Jesteśmy na tyle dorośli, by samodzielnie spełniać swoje materialne marzenia, i to nie tylko od święta, ale też przez cały rok. Dlaczego więc nadal gros z nas z niecierpliwością oczekuje grudnia i całej świątecznej gorączki? Okazja do tego, by ponownie poczuć się dzieckiem, jest jednym z powodów, ale drugim, o wiele istotniejszym, jest fakt, że Boże Narodzenie stwarza najlepszą okazję do obdarowywania innych. Spełniania ich marzeń, dzielenia się z nimi radością, obsypywania ich prezentami, które wywołają uśmiech. Nie będą przypadkowe, a starannie dobrane pod gust i potrzeby zainteresowanej osoby.