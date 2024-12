Urodowy trik Kwaśniewskiej. Usłyszała go od mamy

Poza kosmetykami do pielęgnacji istotnym produktem jest także krem z filtrem. Powinien on znajdować się w kosmetyczce każdej kobiety, niezależnie do wieku. To właśnie dzięki niemu unikniemy przedwczesnemu starzeniu się skóry. Nadmierna ekspozycja na słońce oraz promieniowanie UV jest odpowiedzialne za pojawianie się zmarszczek. Dlatego, aby zachować jak najdłużej skórę w świetnej kondycji, produkt z filtrami UVA i UVB jest do tego niezbędny.