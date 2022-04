Urodzi dziewczynkę. Rodzina męża urządziła jej baby shower dla... chłopca

Moment, w którym przyszli rodzice dowiadują się o płci dziecka, bywa emocjonujący. Towarzyszy mu ekscytacja, ale też stres, szczególnie jeśli para ma konkretne oczekiwania co do płci przyszłego potomka. Tak musiało być w tym przypadku. 27-latka, która w czasie badania USG dowiedziała się, że urodzi dziewczynkę, musiała zmierzyć się z ogromną frustracją męża i jego rodziny. Krewni nie chcą przyjąć do wiadomości, że płeć dziecka jest inna, niż sobie wymarzyli.