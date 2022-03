Ciężarna z Mariupola urodziła. Dziecko przyszło na świat tuż po bombardowaniu

Marianna Podgurskaya, ciężarna ze szpitala w Mariupolu, urodziła

Jak podaje "The Sun", Marianna Podgurskaya urodziła córeczkę zaledwie kilka dni po ucieczce ze zbombardowanego szpitala. Potwierdziła to Olga Tokariuk, badaczka z The Centre for European Policy Analysis, która pomagała w walce z rosyjską kampanią oszczerstw wobec blogerki.