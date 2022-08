Urodziła dwoje dzieci w wieku 50 lat. "Cuda się zdarzają!"

Internauci dzielą się swoimi historiami

Internauci są poruszeni historią Em. "Mam 52 lata i nie wyobrażam sobie przechodzić przez to jeszcze raz. Ale uwielbiam być babcią! Powodzenia, kochana", "Mam 43 lata i chciałabym ponownie wyjść za mąż i urodzić jeszcze jedno dziecko. To dla mnie znak, że to jest absolutnie możliwe. Cieszę się twoim szczęściem", "Gratulacje! Moja mama miała 42 lata, a tata 52 lata, gdy powitali na świecie bliźnięta" – pisali w sekcji komentarzy pod tiktokiem Em.