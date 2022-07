Jest w ciąży niemal non stop od 17 lat. Ma już dwanaścioro dzieci

Wychowanie tak licznej gromadki wiąże się z niemałymi kosztami. Rodzina wydaje co miesiąc 200 dolarów na samo mleko. Kobieta podkreśla też, że w domu zawsze jest hałas. "Ktoś zawsze krzyczy" – wyznała w tej samej rozmowie. "Ale to dla nas po prostu normalne. Potrafię to jakoś zagłuszyć" - dodała.