Urodziła się w Kielcach. Hollywoodzki aktor stracił dla niej głowę

Marika Domińczyk to 43-letnia aktorka polskiego pochodzenia. Przyszła na świat i do trzeciego roku życia mieszkała w Kielcach. Później jej rodzice postanowili wyemigrować za ocean. Ojcem Mariki był Mirosław Domińczyk, opozycyjny działacz PRL-u, pierwszy przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Związkowej MSZZ Solidarność Regionu Świętokrzyskiego.

Marika swoją przygodę z aktorstwem miała zaczynać wraz ze starszą siostrą Dagmarą, z którą brała udział w audycjach radiowych. Później 43-latka zagrała m.in. w znanym amerykańskim serialu "Bracia i siostry", a także popularnych "Chirurgach". Zamiłowanie do grania to jednak niejedyne podobieństwo w życiowych wyborach sióstr Domińczyk...

