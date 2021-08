Urok minimalizmu, wdzięk i styl. Małe torebki dla zabieganych

Mała torebka nadaje się do podróżowania nawet w zatłoczonej komunikacji miejskiej. Łatwo jest ją obserwować i trzymać przy sobie, w przeciwieństwie do plecaków czy dużych toreb. Jedni je kochają za ich wyjątkowy urok, inni nie znoszą, bo "co one właściwie pomieszczą". Wszyscy jednak zgadzają się co do tego, ze są przydatne, kiedy chcesz zabrać tylko telefon, klucze i np. portfel na spacer i nie mieć przy tym wypchanych kieszeni.