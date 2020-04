Urszula Brzezińska-Hołownia odpowiedziała na pytania internautów. "My kobiety nie musimy krzyczeć, aby być silne"

Nietypowy zawód żony kandydata na prezydenta zaciekawił internautów. Zapytano ją skąd pasja do latania i wybór zawodu. - To nie była oczywista ścieżka. Od najmłodszych lat myślałam o wojsku, bawiłam się w wojnę. Ta wiara, że mogę być żołnierzem, przeważyła. Nie wierzyłam równocześnie, że kobieta może latać. Początkowo złożyłam podanie do szkoły na kontrolera lotów, dopiero później na pilota - powiedziała Urszula Brzezińska-Hołownia. I dodała: "Ostatecznie to lekarz uświadomił mi, że każdy może zostać pilotem. Sama sobie stworzyłam stereotyp i ograniczenie, ale zmieniłam podanie. Stwierdziłam, że aplikuję na pilota, a jak się w tym nie sprawdzę, to złożę broń".