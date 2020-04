WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Karolina Błaszkiewicz 3 godziny temu Urszula i Ola pracują na poczcie. Mówią wprost, co myślą o wyborach Wiceprezes Poczty Polski zapewnił, że listonosze dostarczą wymaganą liczbę pakietów wyborczych przy zachowaniu bezpieczeństwa epidemicznego. Mowa o 20 tysiącach pracowników i pracownic. Ja rozmawiam z dwiema: Olą i Urszulą. To, co mówią, wcale nie napawa optymizmem. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Listonoszki o wyborach korespondencyjnych (zdjęcie ilustracyjne) (Agencja Gazeta) Na barkach listonoszy będzie spoczywało dostarczenie Polakom 30 mln pakietów wyborczych. I dostaną na to niespełna tydzień. Według redakcji Money.pl, karty wyborcze mają być dystrybuowane od 4 do 10 maja. "Nie mogę się przygotować" Ola od 3 lat pracuje jako listonoszka w niewielkim mieście w województwie kujawsko-pomorskim. Zgadza się ze mną porozmawiać pod warunkiem pełnej anonimowości. – Nie dzieje się zbyt wiele, przez to, że ustawa na dobrą sprawę jeszcze nie przeszła. No i nie może to iść pełną parą przez sytuację, jaką mamy. Co moim zdaniem jest chyba jeszcze gorsze. Gdyby wszystko było wiadomo już teraz, bylibyśmy w stanie lepiej się przygotować. Choćby nastawić się na tą sytuację psychicznie – mówi. Ola stara się jednak wykonywać swoją pracę jak dotychczas. Zobacz także: SIŁACZKI – program Klaudii Stabach. Historie inspirujących kobiet Najbardziej lubi w niej kontakt z ludźmi. – Niektórzy traktują mnie wręcz jak członka rodziny, a przynajmniej tak dają mi to odczuwać. Często pytają, jak się czuję, czy wszystko u mnie dobrze – opowiada. Dla bezpieczeństwa rozmawia z nimi na bezpieczną odległość, słysząc życzenia zdrowia. Choć na początku pandemii wyglądało to zgoła inaczej. – Był taki moment, że niektórzy się mnie bali. Trochę to było dziwne. Nawet może przykre, ale ludzie inaczej się zachowują, gdy się boją. Chociaż oczywiście nie wszyscy – wspomina. Listonoszka pamięta szczególnie jedną sytuację. Udała się do kobiety, która przesadnie pilnuje kwestii dezynfekcji. – Ta pani po moim przyjściu psika dosłownie wszystko, co mogłam dotknąć, od klamek po dzwonek – wylicza Ola. – Raz się zirytowałam, gdy chciała czymś dezynfekować mi tablet do doręczania listów – mówi. Kiedy odmówiła kobiecie, ta bardzo się zdenerwowała i nie zadowoliło jej zapewnienie, że tablet został już zdezynfekowany. – Nie można oblewać elektroniki płynami. Wystarczy, że po użyciu umyję ręce. Ale ta pani, delikatnie mówiąc, była nieusatysfakcjonowana – śmieje się moja rozmówczyni. Kiedy pytam ją, jak reagują jej bliscy, odpowiada, że początkowo bardzo się o nią martwili, ale teraz są już spokojniejsi. Wiedzą, że Ola jest ostrożna. – Myślę, że bardziej narażeni są listonosze, którzy dobiegają emerytury, wiadomo. Wiek i stan zdrowia nie działa na ich korzyść – zauważa. "Nie wiem, co mówić ludziom" W sprawie wyborów korespondencyjnych dwudziestoparolatka też ma swoje zdanie. Uważa, że przeprowadzenie ich nie będzie "większym problemem". – O ile rzeczywiście będziemy dobrze przygotowani. A z każdym dniem zwłoki, szanse na to spadają – zauważa, dodając, że kierownictwo jej poczty zorganizowało do tej pory dwa zebrania. – Naczelniczka mówiła co nieco, ale nic nie jest wiadome na pewno – relacjonuje. – A to trochę utrudnia nam ewentualne przygotowania. Nie wiemy przecież nawet, czy jest na co się przygotowywać – ocenia dziewczyna. Wielu klientów zadaje to samo pytanie i Ola nie wie, co ma odpowiadać. – Poprosiłam tylko, aby ci, którzy nie mają skrzynek pocztowych je założyli, bo lepiej jednak mieć ją tak czy siak, niż później na ostatnią chwilę jej szukać – mówi. Listonoszka uprzedza również z innego powodu. – Czasem klienci nie myślą o tym, że też jesteśmy tylko ludźmi. Nic złego dotąd mnie nie spotkało, ale inny listonosz usłyszał w swoim rejonie, że się sprzedaliśmy – opowiada. Dlatego chce, żeby Polacy zdali sobie sprawę, że pocztowcy nie są pomysłodawcami wyborów. Ona sama zamierza, w razie potrzeby, roznieść pakiety wyborcze. Uważałaby to za swój kolejny obowiązek. – I byłoby fajnie, gdyby doceniono nas za to, zamiast wieszać na nas psy – kwituje. "Ja odmówiłam" Urszula w przeciwieństwie do Oli nie zamierza roznosić pakietów wyborczych. Nie jest listonoszką, pracuje w tzw. okienku przy obsłudze klientów. – Ale z uwagi na to, że wielu listonoszy jest teraz na L4, szefostwo zapytało m.in. mnie, czy jestem chętna do pracy przy wyborach – opowiada. – No i ja odmówiłam, chociaż wiem o jednym urzędzie pocztowym, gdzie pracowników z okienek zmuszono do tej pracy. Może mnie też jutro zmuszą? – zastanawia się. Kobieta nie chce podać swojego nazwiska. Zwyczajnie boi się utraty pracy, ale anonimowo mówi mi, że "nie przyłoży ręki do tych wyborów". Ma córkę i rodziców. – Nawet jeśli chcieliby mi zapłacić duże pieniądze, to nikt nie zagwarantuje, że nie przyniosę choroby do domu – Urszula nie kryje emocji. Ani swoich poglądów. Nie chce "się sprzedać, żeby zaspokoić pychę jednego polityka". Bliscy całkowicie popierają decyzję Uli. Tak jak część jej kolegów. – Znam listonoszy, którzy to zrobią. Ale najśmieszniejsze jest to, że do dziś nikt nie powiedział, jaka będzie kwota zarobku, w jakich dniach się to ma odbyć i w jakich godzinach – ujawnia. – Jedyne, co wiadomo, to że będzie umowa zlecenie. I Ludzie się zapisują, ale do końca nie wiedzą, co będą robić i właśnie za ile. Słyszałam o mailu od dyrektora regionu w którym napisał o "godnym zarobku". Ale co to dla niego znaczy? – pyta pracownica poczty. Piotr Moniuszko, przewodniczący Wolnego Związku Pracowników Poczty Polskiej, w poście na Facebooku z 25 kwietnia informował, że podczas wideo czatu z przedstawicielami związków zawodowych, nie podano kwot oferowanym za udział w roznoszeniu pakietów wyborczych. "Padło ze strony Kierownictwa PP S.A., że nie ustalono jeszcze wysokości stawki za jeden doręczony pakiet wyborczy, gdyż trwają w tym zakresie rozmowy z Ministrem Aktywów Państwowych Jackiem Sasinem" – czytamy. Od kilku dni krąży jednak informacja o dodatku dla listonoszy w wysokości 2 zł brutto od pakietu. "Zakładając, że faktycznie za jeden doręczony pakiet pracownik miałby otrzymać 2 zł brutto, to przy ilości 30 mln pakietów potrzeba na ten cel 60 mln zł. Biorąc pod uwagę, że listonosz ma te pakiety doręczać z dodatkowym pracownikiem, który ma również otrzymać 2 zł za jeden pakiet, to mamy kolejne 60 mln zł. Czyli razem 120 mln zł" – pisał Moniuszko. "Mogę być wezwana na 'dywanik'" Od Urszuli dowiaduję się, że klienci chcą rozmawiać z o wyborach, ale pracownikom podobno nie wolno się wypowiadać. Kobieta nie może też powiedzieć znajomym, kiedy odbędą się wybory – nawet nie dlatego, że nie chce, ale zwyczajnie nie wie. – My, zwykli pracownicy dowiemy się ostatni – narzeka. Ula lubi swoją pracę, ale coraz trudniej jej znaleźć pozytywy. – Wszystko pięknie wygląda w słowach pani rzecznik poczty polskiej – ocenia ostro. – Zaczyna brakować rękawiczek. Powiedziano nam, że ich już nie będzie, że mamy oszczędzać na tych, które jeszcze są. Absurd. Nie wyobrażam sobie braku rękawiczek przy noszeniu pakietów wyborczych – mówi. Wiceprezes Poczty Polskiej przekonywał, że listonosze używają maseczek, rękawiczek i środków dezynfekujących. 10 kwietnia "Gazeta Pomorska" pisała o listonoszach z powiatu wąbrzeskiego, którzy nie noszą masek. 8 dni wcześniej Eska Kraków informowała o kolejnym zarażonym listonoszu i przymusowej kwarantannie dla 71 osób, które mogły mieć z nim styczność. Moja rozmówczyni żyje w dużym stresie. Kiedy ma wolne, zastanawia się, czy po powrocie nie zostanie wezwana na "dywanik". – Mają za co mnie wezwać. Odmówiłam im. Piszę też niepochlebne opinie o firmie. Dotąd siedziałam cicho, teraz nie wytrzymuję. Chodzi o moje zdrowie, zdrowie bliskich i innych ludzi. I najważniejsze, nie chciałabym kiedyś usłyszeć od córki: "Dlaczego mamo nic nie mówiłaś?" – tłumaczy. Urszuli przykro jest też czytać ostatnie, negatywne komentarze na temat firmy, w której pracuje. – Jako pracownicy zostaliśmy wciągnięci w bardzo brudną polityczną grę. Zamiast ulepszeń, poprawy usług pocztowych i zarządzania, mamy wybory, które bardzo zmienią opinię o Poczcie. Obawiam się, że na gorsze – kończy z żalem Ula. Zwróciłam się z prośbą do Poczty Polskiej o komentarz ws. wysokości wynagrodzeń dla pocztowców, którzy wezmą udział w dostarczaniu pakietów wyborczych oraz klucza wyboru listonoszy. Do czasu publikacji tego artykułu, nie otrzymałam jednak odpowiedzi. Zobacz także: Pyszny przepis na lody bananowe z czekoladą